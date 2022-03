Il suono della scoperta in 5005 esopianeti

Le la difficoltà scientifica di una scoperta non può forse arrivare alla comprensione di tutti, le vibrazioni di un suono possono invece toccare il cuore di tanti. Ecco perché la NASA ha voluto far vibrare le proprie emozioni insieme a quelli di tutta la comunità scientifica, che oggi festeggia il superamento di quota 5000 esopianeti, dipingendo questa sequenza di scoperte a suon di musica.

Esopianeti

Ogni nota è un’emozione che vibra in base all’ampiezza dell’orbita e che scandisce l’incedere della ricerca scientifica negli anni. Una musica che non vuole trasmettere informazioni, ma soltanto emozioni, dirette, immediate:

Ogni nota è un nuovo pianeta, ogni pianeta è una nuova possibilità di trovare vita nell’Universo, o comunque di capire meglio come possa essere arrivata sulla Terra.

Per chi vuole saperne di più, un video ulteriore mette in fila le informazioni accumulate con questi 5005 elementi aggiunti all’archivio:

Stiamo cercando altri pianeti come la Terra, stiamo cercando altri esseri come l’Uomo, o forse stiamo semplicemente cercando nuove emozioni con cui scrivere una sinfonia sempre più complessa sul pentagramma della conoscenza.