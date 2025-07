Il trucco semplice (ed economico) per rendere smart molti elettrodomestici di casa

In tanti vorrebbero avere una casa smart, ma l’acquisto di elettrodomestici di ultima generazione è un investimento non sempre sostenibile. Ecco, quindi, che la soluzione offerta dal set da 4 prese intelligenti LEDVANCE SMART può fare davvero al caso tuo. Hai finalmente la possibilità, spendendo meno di 70€, di trasformare in pochi minuti i tuoi dispositivi tradizionali in elettrodomestici smart così da controllarli da remoto, gestirli tramite gli assistenti vocali e monitorarne i consumi reali. Acquista ora il set da 4 prese intelligenti LEDVANCE SMART a soli 65,26€.

3 ragioni per scegliere la set 4 prese intelligenti LEDVANCE SMART

Controllo smart universale con Matter

Trasforma qualsiasi dispositivo in smart

Gestione efficiente e sicura

Migliora la gestione della tua casa

Il set da 4 prese intelligenti LEDVANCE SMART è la soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo della domotica senza dover sostituire i propri elettrodomestici. Ti basta, infatti, collegare la presa tra la corrente e il dispositivo desiderato (come una lampada, la macchina del caffè o un ventilatore) per controllarlo direttamente dal tuo smartphone o con la voce tramite Alexa, Google Assistant o Apple Home.

Il supporto al protocollo Matter garantisce una compatibilità universale e una configurazione semplificata perché indipendentemente dall’ecosistema che usi, potrai gestire le prese in modo. Una volta installate, potrai accendere e spegnere i dispositivi anche da fuori casa, impostare timer e creare automazioni (come lo spegnimento automatico di tutte le luci a un’ora prestabilita).

Il vantaggio principale è la comodità, ma c’è anche un risvolto importante in termini di risparmio energetico. Programmando infatti l’uso di alcuni elettrodomestici o spegnendoli completamente quando non servono, puoi ridurre gli sprechi in modo semplice. In più, il design compatto delle prese consente di non occupare troppo spazio, rendendole adatte anche a prese multiple o angoli stretti.

Ideale per chi…

Vuole integrare facilmente dispositivi non smart nel proprio ecosistema domotico

Cerca una soluzione compatibile con tutte le principali piattaforme smart home

Apprezza la comodità di controllare luci, elettrodomestici o caricatori direttamente dallo smartphone o con la voce

Con meno di 70€ puoi rendere più efficiente e intelligente la tua casa, senza complicazioni tecniche e con il massimo della versatilità. Acquista ora in offerta il set da 4 prese intelligenti LEDVANCE SMART.