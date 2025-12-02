 Il Vylax di GXTrust scende a poco più di 9€, gaming da PRO
Il Vylax di GXTrust è il mouse da gaming ideale: spendi poco ma hai prestazioni professionali sulla tua scrivania.
Affianca al tuo setup per il gaming un mouse eccezionale. Quale scegliere? Se vuoi spendere poco ma ottenere il massimo, il Vylax di GXTrust è un portento. Comodo, completo di ogni funzione e con pulsanti programmabili. Insomma, acquistalo a soli 9,39 euro su Amazon scontato del 37% e fai l’affare.

Il Vylax Mouse di GXTrust è un prodotto sensazionale. Affiancato alla tua tastiera preferita, rende le ore davanti allo schermo più competitive. Infatti è ideato appositamente per il gaming e ti semplifica le operazioni in game con delle risorse speciali. Prima di vedere quali sono le sue specifiche tecniche, ti faccio notare che è cablato. Si connette al tuo computer con il cavo USB da 150cm, il quale ti lascia tutta la libertà di movimento necessaria senza però seminare disordine sulla scrivania. E’ un lato positivo? Se sei una persona che odia mettere in ricarica i propri prodotti, assolutamente sì. Non solo è funzionale ma anche bello perché ha le luci RGB incluse che creano combinazioni di colori uniche nel loro genere.

GXTrust 1109 Vylax Mouse Gaming con 6 Pulsanti Programmabili, Software Incluso, Illuminazione LED Multicolore, 200-6400 DPI, Mouse con Filo USB 150 cm per PC Portatile Computer, Nero

GXTrust 1109 Vylax Mouse Gaming con 6 Pulsanti Programmabili, Software Incluso, Illuminazione LED Multicolore, 200-6400 DPI, Mouse con Filo USB 150 cm per PC Portatile Computer, Nero

9,3914,99€-37%
Con un sensore ottico che rileva ogni tipologia di movimento, sei sempre scattante e pronto all’azione. I DPI sono regolabili e vanno da un minimo di 200 punti a un massimo di 6400 punti. La fluidità, quindi, è di casa. A tuo vantaggio, poi, ci sono ben 6 pulsanti programmabili. Scaricando il software hai tutte le opzioni a tua disposizione per abbinarli ai comandi che ritieni più comodi. Due di questi pulsanti sono di tipo laterale e si cliccano con il pollice. Infine è dotato anche di sistema con Memoria on-board così se dovessi cambiare computer o dispositivo, le tue impostazioni rimangono invariate e sei subito pronto a giocare.

Il Vylax di GXTrust è il mouse giusto da acquistare. Approfitta dello sconto del 37% e compralo a soli 9,34 euro su Amazon. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 dic 2025

Paola Carioti
2 dic 2025
