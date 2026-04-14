Iliad Domotica è l'offerta da 1,99€ al mese per una casa smart

Iliad Domotica è un piano tariffaro che si inserisce in un segmento di mercato sicuramente molto specifico, ma non per questo da sottovalutare. Anzi, parliamo di un settore in continua espansione e che inizia ad interessare un gran numero di persone che hanno deciso di rendere un po’ più “smart” la propria abitazione sincronizzando tra loro diversi dispositivi come un impianto antifurto, una caldaia, un localizzatore GPS, un cancello automatico e molto altro ancora. Questa tariffa, quindi, fornisce esattamente la connettività necessaria per la gestione di un impianto domotico: è tua a soli 1,99 euro al mese per semprecon 200 MB in 4G/4G+, 50 minuti e e 100 SMS.

I dettagli dell’offerta

La SIM è progettata per soddisfare le esigenze di domotica e dispositivi IoT: perfetta per fornire una connettività stabile e indipendente a sistemi antifurto, termostati smart, impianti di riscaldamento, cancelli automatici o localizzatori con una infrastruttura che rimanga connessa anche in caso di temporaneo guasto al WiFi principale o comunque per non inserirsi nella rete internet che usi per lavoro e il tempo libero.

Il piano prevede un costo sostanzialmente irrisorio di 1,99 euro al mese, garantito per sempre e senza rimodulazioni. Avrai 200 MB di traffico dati ad alta velocità sotto rete 4G e 4G+: una quota ridotta se paragonata all’uso da smartphone, ma più che sufficiente per la gestione di dispositivi domotici che notoriamente consumano pochissima banda e si scambiano pacchetti dati leggeri per ricevere comandi o confermare lo stato di sensori. Iliad prevede comunque un blocco intelligente del sistema al superamento dei 200MB mensili che potrai superare solo su previo consenso.

Avrai anche 50 minuti di chiamate e 100 SMS verso fissi e mobili nazionali: utili per le centraline di allarme che necessitano spesso della rete cellulare per effettuare chiamate vocali automatizzate o inviare messaggi di esto per avvisarti in caso di intrusione o cali di correnti. Infine, per non farsi mancare niente, hai a disposizione lo stesso bundle di 50 minuti e 100 SMS più 200 MB dedicati esclusivamente al roaming in Europa senza sovrapprezzo: utilissimo ad esempio per una casa vacanze all’estero.