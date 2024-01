iliadbox PROMO: prezzo bloccato anche nel 2024

La PROMO iliadbox è stata confermata alle stesse condizioni anche per questo 2024. Tale tariffa è disponibile solo in tecnologia FTTH e senza alcuna sorpresa sul prezzo concordato all’inizio.

L’offerta, inoltre, gode anche di chiamate illimitate dal fisso senza alcun costo aggiuntivo.

iliadbox PROMO: i dettagli

La promozione per avere internet a casa ha un prezzo bloccato che parte da soli 19,99 euro mensili. Questo canone promozionale è disponibile per chi possiede almeno una tariffa mobile a 9,99 euro con pagamento automatico attivo. Per chi non ha questi requisiti, il canone mensile è di 24,99 euro.

La velocità massima raggiungibile è di 5 Gbit/s complessivi in download e 700 Mbit/s in upload. Incluso nel prezzo, troviamo il modem di ultima generazione con Wi-Fi 6.

Questa particolare offerta ha anche alcuni servizi opzionali che possono essere richiesti:

Il primo, l’Antivirus McAfee Multi Access, è attivabile a soli 2,99 euro in più al mese e garantisce una copertura da malware e virus su 5 dispositivi connessi in rete.

In alternativa, è possibile scegliere l’iliad wifi extender che permette di estendere il segnale wireless in tutta la casa. Questo device aggiuntivo è disponibile in locazione a 1,99 euro al mese in più.

Costi ed altro

L’offerta in questione è valida anche nelle Aree Bianche e prevede un contributo iniziale per l’installazione pari a 39,99 euro. Il prezzo è bloccato per sempre.

Inoltre, in caso di migrazione verso altro gestore o recesso, sarà necessario restituire gli apparati (iliadbox ed eventuali extender) entro 30 giorni per evitare di pagare una penale. Per questa opzione è richiesto un exit fee pari ad una mensilità.

