Imagine with Meta AI: come accedere dall'Italia al generatore di immagini

Imagine with Meta AI, il generatore di immagini di Meta che utilizza l’intelligenza artificiale, è pronto a competere con altri servizi come Bing Image Creator e Dall-E, ma purtroppo non Italia al momento. Il servizio di Meta è infatti utilizzabile solo negli USA.

Questo sta limitando molto le possibilità di utilizzo da parte di noi italiani. Fortunatamente però esiste un facilissimo escamotage che consente di connettersi a Imagine with Meta AI e utilizzarlo da ora anche in Italia.

È sufficiente dotarsi di una VPN che ci geolocalizzi con IP statunitense per consentire un accesso rapido sicuro e veloce a Imagine with Meta AI. Nelle nostre prove è bastato utilizzare NordVPN, che proprio in questi giorni ha un’ottima offerta di Natale: 69% di sconto + 3 mesi extra con una spesa mensile di soli 2,99€, per consentirci un accesso senza problemi al generatore gratuito di immagini di Meta.

Il test che abbiamo effettuato è riuscito anche da mobile oltre che da desktop, consentendoci di utilizzare senza problemi Imagine with Meta AI come è possibile vedere dallo screenshot.

