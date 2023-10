Impara 41 lingue e risparmia il 96% con il Black Friday di Mondly

Mondly, l’app premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con oltre 100 milioni di download, sta rivoluzionando l’apprendimento delle lingue come mai prima d’ora. Ora, grazie alla promozione dedicata al Black Friday, hai l’opportunità unica di imparare la lingua che hai sempre desiderato conoscere a un prezzo incredibile: soltanto 89,99 euro anziché 1999,99 per l’accesso a vita a 41 diversi corsi di lingua.

Scienza neurale e chat bot ti aiuteranno

Mondly è una piattaforma che combina l’innovazione tecnologica con la scienza neurale per farti imparare una nuova lingua più velocemente di chiunque altro. Non a caso, ti permette di concentrarti su frasi di uso comune, rendendo il processo di apprendimento più efficiente. In pochi minuti, sarai in grado di formare frasi e partecipare attivamente a conversazioni.

La piattaforma, inoltre, collabora con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali. Con Mondly, non solo imparerai a scrivere e leggere, ma acquisirai anche la fiducia necessaria per parlare la lingua in modo fluente.

Mondly ti offre un’esperienza di apprendimento unica grazie all’innovativo Chatbot dotato di riconoscimento vocale avanzato e ai corsi in Realtà Aumentata. Sarai immerso in situazioni reali che ti consentiranno di applicare ciò che hai imparato in modo pratico e coinvolgente.

Puoi scegliere tra 41 lingue disponibili per iniziare il tuo percorso di apprendimento, rendendo l’esperienza più personalizzata e efficace: approfitta subito dell’offerta esclusiva e acquista il piano a vita con uno sconto del 96%. Ti darà accesso a tutte le 41 diverse lingue, tutte le risorse disponibili e anche i futuri aggiornamenti.

Con 110 milioni di utenti in costante crescita in tutto il mondo, Mondly è la scelta preferita per chi desidera padroneggiare nuove lingue in modo rapido ed efficace: entra a far parte di questa ampia comunità di apprendimento e inizia il tuo viaggio verso la lingua che hai sempre desiderato imparare. Mondly ne mette a disposizione per tutti i gusti, dal classico inglese o spagnolo a quelle più complesse come il giapponese o il persiano.

