Impara Azure Machine Learning con questo corso Udemy

Il Black Friday nella piattaforma di corsi Udemy si avvia verso la sua conclusione. Del resto, mancano solamente tre giorni alla fatidica giornata di offerte bomba nei principali negozi e siti di e-commerce. Riteniamo dunque doveroso parlarvi di alcune promozioni attive su contenuti professionali a prezzi stracciati. Per esempio, su Udemy troverete un corso introduttivo su Azure Machine Learning a 9,99 Euro. Ribadiamo, però: solo per oggi e i prossimi tre giorni!

Cosa copre il corso introduttivo su Azure Machine Learning

Il corso in questione è tenuto dal team TetraNoodle, gruppo di esperti di tecnologia che da tempo si occupa di aiutare startup e piccole aziende a crescere con i trucchi del mondo tech. In questo caso specifico, il corso comprende 35 lezioni per un totale di 3 ore esatte. Non si tratta dunque di una serie di contenuti base, anzi sono richieste conoscenze preliminari del cloud computing e nell’impostazione di infrastrutture IT, oltre al possesso di un account Azure gratuito o a pagamento.

Dopodiché, il corso vedrà un’introduzione ad Azure Machine Learning seguita dal fulcro dedicato alla preparazione di dataset e ad Azure ML Studio. Ci saranno anche esercitazioni approfondite e quiz per attestare l’apprendimento dei contenuti spiegati in una specifica sezione. Avrete oramai capito, dunque, che si tratta di un corso introduttivo particolarmente complesso.

Altro dettaglio da segnalare è il fatto che il corso è aggiornato al 2019 ed è tenuto soltanto in inglese, con sottotitoli esclusivamente nella medesima lingua. In altre parole, ulteriore requisito è la sua conoscenza a livello intermedio. A parte ciò, il prezzo del corso “Machine Learning In The Cloud With Azure Machine Learning” è di 9,99 Euro anziché 89,99 Euro, ovvero l’89% in meno. L’accesso sarà illimitato in seguito all’acquisto sia da smartphone che da PC, TV e tablet. In conclusione vi verrà consegnato un certificato di completamento del corso, come da tradizione di Udemy.