Impara fino a 41 lingue con un solo acquisto: Mondly scontato del 96%

Il nuovo anno è iniziato con una super offerta da Mondly: il 96% di sconto sull’accesso a vita a 41 lingue. Dimentica l’ansia legata ai pagamenti annuali e agli aumenti di prezzo. Le persone amano l’offerta a vita di Mondly perché:

Paghi una sola volta e ottieni accesso a 41 lingue per tutta la vita

e ottieni accesso a 41 lingue per tutta la vita Hai accesso a tutti gli aggiornamenti futuri, aumentando nel tempo il valore del tuo investimento

Risparmi migliaia di euro in corsi di lingua

Ecco tutti i vantaggi concreti di Mondly Premium

Se stai pensando di fare un investimento a lungo termine su te stesso, l’offerta a vita del 96% di sconto da Mondly è la promozione che cercavi. Non solo risparmierai denaro ora, ma l’offerta ti permetterà di:

Acquisire competenze preziose con applicazioni pratiche

Ottenere il lavoro dei tuoi sogni in un altro paese

Partire per una lunga avventura all’estero

Mantenere la tua mente vigile e attenta

Vuoi sviluppare competenze linguistiche pratiche per la vita reale e parlare la lingua fin dal primo giorno? Mondly può aiutarti a raggiungere questo obiettivo, grazie alle oltre 300 lezioni suddivise in 50 argomenti. Sono disponibili anche lezioni giornaliere gratuite, quiz settimanali e sfide mensili.

Non a caso, Mondly ha ricevuto diversi premi nella sua lunga “carriera”, da Facebook e da Apple. La piattaforma ti permette di apprendere fino a 41 lingue, dalle più richieste (come l’inglese, il francese o il tedesco) a quelle meno diffuse, come giapponese, coreano e perfino persiano. Inoltre, Mondly è in grado di adattarsi alle tue esigenze permettendoti di apprendere una nuova lingua con lezioni e quiz nella tua lingua madre.

Approfitta della promozione: ora, per un periodo di tempo limitato, puoi accedere a tutte le 41 lingue disponibili con Mondly Premium a soli 89,99 euro anziché 1999,99. Si tratta di un pagamento unico, senza alcun abbonamento necessario né costi aggiuntivi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.