Impara il giapponese con Mondly e risparmia oltre 1.000€

Il giapponese è una lingua unica nel suo genere con un ricco patrimonio culturale e un sistema di scrittura che ha affascinato gli studenti per secoli. Mentre il giapponese parlato può essere più facile da padroneggiare rispetto alle complessità del suo sistema di scrittura, la bellezza e la complessità dell’alfabeto giapponese sono anche ciò che rende questa lingua così gratificante da imparare.

Se anche tu vuoi avventurarti in questo incredibile percorso di apprendimento della lingua giapponese, Mondly ti permette di farlo in modo semplice e – soprattutto – efficace. Con oltre cento milioni di download e diversi riconoscimenti sulle spalle, si tratta di una delle applicazioni di apprendimento delle lingue più innovative, che combina esercizi di conversazione con riconoscimento vocale e realtà aumentata.

Mondly offre accesso a vita a ben 41 lingue diverse: dall’inglese al francese, dallo spagnolo al giapponese, passando per coreano e persiano. Qualunque sia il tuo obiettivo, avrai la possibilità di ampliare le tue conoscenze linguistiche in modo rapido ed efficace. La buona notizia è che ora puoi fare tuoi tutti questi corsi di lingua con uno sconto di oltre mille euro, grazie alla promozione primaverile a tempo limitato lanciata da Mondly. Con un solo acquisto una tantum di 89,99 euro avrai accesso a vita a tutte le lezioni, i quiz, le tecniche proposti dalla piattaforma.

Perché scegliere Mondly per imparare il giapponese

Mondly fa al caso tuo se sei alla ricerca di un modo innovativo ed efficace per imparare una nuova lingua. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e conoscenze neurali avanzate, questa piattaforma ti offre un’esperienza di apprendimento senza precedenti.

Dimentica le lezioni noiose e pesanti: Mondly sfrutta tecniche di gamification per rendere il tuo percorso di apprendimento rapido, divertente e di alta qualità. Imparerai frasi complete invece di singole parole, e potrai conversare con madrelingua professionisti per migliorare la tua pronuncia e il tuo accento in modo naturale.

Inoltre, la piattaforma ti offre l’opportunità di esercitarti in conversazioni reali grazie ad un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata. E con il sistema di ripetizione unico nel suo genere di Mondly, ti sarà facile memorizzare e consolidare le informazioni apprese.

Con il piano lifetime avrai a disposizione oltre 300 lezioni su 50 argomenti diversi, quiz settimanali e sfide mensili per mettere alla prova le tue abilità linguistiche e migliorare sempre di più. Approfitta della promozione a tempo limitato per accedere a 41 corsi di lingua straniera a un prezzo incredibilmente conveniente, con uno sconto del 96%. Una volta effettuato l’acquisto, otterrai l’accesso a vita a tutti i corsi, lezioni, quiz e tanto altro senza costi aggiuntivi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.