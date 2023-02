Impara Photoshop professionale in pochi passi: corso a soli 12,99€

Adobe Photoshop è un software grafico estremamente potente e avanzato, che offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità professionali per la creazione e la modifica di immagini digitali. Vorresti imparare a utilizzare il programma in modo efficace e ottenere risultati di alta qualità? Noi ti consigliamo l’ottimo corso introduttivo proposto da Domestika a cura di Carles Marsal, noto visual artist spagnolo. Il pacchetto include cinque mini-corsi e copre un’ampia gamma di argomenti e contenuti, rendendolo uno tra i migliori corsi a tema disponibili.

Al momento il corso si trova in promozione a un prezzo davvero conveniente: a soli 12,99 euro (anziché 59,99) otterrai l’accesso a vita a tutte le videolezioni, risorse aggiuntive e gli eventuali aggiornamenti futuri. Un’ottima opportunità per migliorare le tue competenze in Photoshop oppure – nel caso tu sia un utente di livello principiante – iniziare a costruire il tuo potenziale creativo attraverso lezioni professionali.

Ecco cosa è incluso nel corso

Il corso introduttivo ad Adobe Photoshop è stato progettato per fornire una formazione completa sui fondamenti del programma. Si parte con la gestione dei documenti, dei livelli, delle selezioni, delle maschere e degli strumenti di base. Man mano che il corso procede, entrerai nel mondo del fotomontaggio e toccherai argomenti più specifici – come le dimensioni, la risoluzione, le trasformazioni e gli strumenti per la ricostruzione, la correzione, il miglioramento e la rifinitura di elementi come luci, ombre, colori e tanto altro.

Il corso è adatto sia per coloro che già conoscono Adobe Photoshop sia per chi vuole imparare a usarlo da zero per progetti personali o professionali, senza necessità di conoscenze pregresse. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti per accedere al corso, quali la disponibilità di un PC con sistema operativo Windows 7 (o superiore) o macOS El Capitan o successivo, una copia di Adobe Photoshop CC installata (non inclusa ma disponibile per il download in prova gratuita dal sito web di Adobe), e una tavoletta grafica, consigliata ma non obbligatoria.

Il corso introduttivo ad Adobe Photoshop comprende cinque mini-corsi, che suddividono gli argomenti delle 50 videolezioni incluse, con una durata complessiva di quasi 7 ore. Come tutti i corsi di Domestika, si ha accesso illimitato e per sempre a tutte le videolezioni, senza alcun limite, per imparare a proprio ritmo e consultare i contenuti ogni volta che si desidera. Affrettati: l’offerta a 12,99 euro sta per scadere.

