Impara tutte le lingue che vuoi con Mondly, paga una volta sola!

Ormai è sempre più importante conoscere le lingue, ma il tempo a disposizione scarseggia ed è sempre più difficile trovare un momento per fare un corso, delle lezioni o semplicemente studiare sui classici libri. Fortunatamente esistono servizi come Mondly, capaci di accompagnarvi in questo viaggio in modo agile, veloce e ora anche supereconomico.

La nuova offerta disponibile, attiva ancora per poche ore, ti permetterà di avere l’accesso a vita al servizio al prezzo di 99,99€, con uno sconto del 95%.

Mondly: 41 lingue a disposizione

L’obiettivo di Mondly non è quello di insegnare in modo sommario una lingua, ma di darti una padronanza senza dover impazzire dietro allo studio. Combinando la scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, Mondly è in grado di farti imparare a parlare nuove lingue in modo velocissimo. Sfruttando la gamification, un processo che trasforma in gioco l’apprendimento, Mondly ti permetterà di imparare una lingua non perché devi farlo, ma perché è divertente.

Tra le varie attività che potrai fare ci saranno focus su delle frasi di uso comune, degli audio in madrelingua per sentire la pronuncia, esercizi di conversazione reali con un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e un sistema di ripetizione che vi permetterà di velocizzare il processo di apprendimento.

L’offerta disponibile riguarda il pacchetto Accesso a Vita: a differenza del pagamento mensile (9,99€) o annuale (47,99€), con il pacchetto a vita pagherai solo 99,99€ e avrai accesso per sempre al servizio. In questo modo potrai prenderti il tuo tempo per imparare le lingue, potendo scegliere tra 41 diversi idiomi.

Ad oggi più di 110 milioni di utenti si sono espressi in maniera entusiasta verso l’utilizzo di questa app, lasciando recensioni positive, e ancora per poco potrete avere a vita Mondly pagando soltanto 99,99€.

