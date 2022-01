Impara tutte le lingue che vuoi grazie a questa app

Grazie agli smartphone, le informazioni sono sempre a portata di mano e accedervi è diventato sempre più semplice ed immediato. Il risvolto negativo è, però, che spesso tendiamo a distrarci dai nostri doveri perché vi passiamo troppo tempo, catturati da video, foto e social. Perché allora non mettere a frutto il nostro tempo online facendo qualcosa che possa esserci utile nella vita di tutti i giorni? Ad esempio imparare una nuova lingua. Con Mondly, poi, diventa ancora più facile e veloce: premiata come “App of the Year” da Facebook e “Apps We Love” da Apple App Store, Mondly è una delle applicazioni più complete per imparare nuove lingue. In particolare, il piano Lifetime ne include ben 41, oltre ad una serie di utilissimi strumenti e risorse. Il Lifetime Access si trova al momento in promozione al 95% di sconto, ovvero 89,99 euro anziché 1999,99. Una volta acquistata, l'app e tutto ciò che contiene (compresi aggiornamenti futuri) sarà tua per sempre.

Mondly: 41 lingue in una sola app

Come funziona Mondly? L'applicazione utilizza strategie e tecnologie di apprendimento avanzate che hanno come obiettivo quello di stimolare l'apprendimento in maniera più rapida ed efficace rispetto agli insegnamenti classici. Mondly, infatti, applica un sistema davvero unico nel suo genere, che utilizza intervalli di ripetizione durante le lezioni. Il risultato? Nozioni più approfondite e consolidate. Così diventare un poliglotta sarà davvero semplice e soprattutto senza sforzo. Per i più intraprendenti l'offerta comprende anche una innovativa esperienza VR senza precedenti. Il funzionamento è davvero semplice e permette di prendere parte a dialoghi realistici ispirati a situazioni reali, come ordinare in un ristorante oppure fare amicizia in viaggio. Tutte le figure che collaborano con Mondly sono madrelingua, perciò non dovrai preoccuparti di errori nella pronuncia oppure accenti sbagliati.

Le lingue include nel Lifetime Access sono 41. Fra queste possiamo trovare: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese, turco, arabo, persiano, ebraico, portoghese, catalano, olandese, svedese, norvegese, danese, finlandese e moltissime altre. Acquistando Mondly a 89,99 euro promozione (in promozione al 95% di sconto) avrai accesso a vita a tutte queste lingue, senza alcun limite.