Imparare una lingua fa guadagnare di più: scopri come

Sapevi che conoscere una lingua straniera ti permette di guadagnare di più? Secondo un recente studio, infatti, saper parlare una o più lingue garantirebbe uno stipendio superiore fino al 15%. Le agenzie di reclutamento ritengono infatti il bilinguismo un valore aggiunto fondamentale per ampliare la comunicazione con clienti, fornitori e colleghi di tutto il mondo. Ovviamente la lingua più utilizzata è l'inglese, ma anche francese e tedesco sono piuttosto quotate nel mondo del lavoro. Fra i tanti metodi per imparare ci sono le app, il cui vantaggio è un approccio istantaneo e coinvolgente che software o corsi non sono in grado di offrire. Fra le tante proposte c'è anche Mondly, premiata come “App dell'Anno” da Facebook e “Miglior Nuova App” da Apple. Mondly può vantare un'ampia libreria di lingue pronte per essere imparare: ben 41, dal classico inglese al più inusuale sudcoreano. Tutti questi vantaggi sono riservati all'abbonamento premium, al momento in offerta al 90% di sconto.

Mondly per imparare le lingue (e guadagnare di più)

Ma cosa ha reso Mondly così conosciuta? Ciò che la distingue dalla concorrenza (e dalle alternative gratuite) è l'utilizzo di strategie e tecnologie di apprendimento avanzate. L'obiettivo è, infatti, quello di imparare una nuova lingua nel modo più rapido ed efficiente possibile, aiutandoti a costruire un percorso di studio che parte proprio dalle basi. Il “metodo Mondly” ti accompagnerà nell'apprendimento di frasi comuni piuttosto che singole parole. Ciò permette di memorizzare più in fretta una lingua, spronando la mente a formare frasi complete per adattarsi alla conversazione in corso. L'applicazione, inoltre, si avvale di un sistema unico nel suo genere che sfrutta intervalli di ripetizione regolari. Il risultato è un apprendimento più veloce e diretto.

Mondly è famosa anche per l'eccellenza dei suoi collaboratori, tutti madrelingua professionisti che ti insegneranno le pronunce in maniera assolutamente impeccabile, mantenendo al tempo stesso accenti naturali. Per i più “intraprendenti” l'App consente di seguire delle classi in Realtà Aumentata per vivere un'esperienza unica e coinvolgente, coadiuvata anche dall'avanzatissimo chatbot con riconoscimento vocale con cui fare pratica di conversazioni reali. L'abbonamento premium, in offerta a soli 47,99 euro anziché 479,99, comprende 250 lezioni, 36 Vocabulary Builders, 41 conversazioni reali e simulate e 2000 lezioni giornaliere.