In questo corso impari tutti i trucchi SEO da un esperto del settore

Fare il “botto” sui motori di ricerca non è così semplice. Anzi: è necessaria una attenta e scrupolosa preparazione SEO per raggiungere risultati notevoli. Ma come imparare tutti i segreti del posizionamento organico? Naturalmente affidandosi agli esperti del settore come Natzir Turrado, consulente SEO e analista digitale con oltre nove anni di esperienza che ha infuso tutta la sua conoscenza all’interno di un unico corso: “Principi fondamentali di SEO”, un viaggio in 17 videolezioni online in cui imparerai come ottimizzare il tuo sito web utilizzando le tecniche e le strategie SEO più efficaci, creando contenuti SEO-friendly che cattureranno l’attenzione del tuo pubblico di riferimento e ti faranno balzare in cima alle ricerche su Google. Con pochissimo sforzo, potrai ottenere risultati sorprendenti e aumentare esponenzialmente il tuo traffico online.

Per un periodo di tempo limitato, potrai accedere a tutte le videolezioni, alle risorse e agli aggiornamenti del corso al prezzo speciale di soli 9,99 euro. La promozione è attiva ancora per pochi giorni: approfittane prima che scada.

Ecco cosa imparerai all’interno del corso SEO

Durante il corso, ti immergerai completamente nel mondo della SEO e imparerai tutto ciò che c’è da sapere sui motori di ricerca come Google. Scoprirai come creare contenuti SEO-friendly e quali parole chiave utilizzare per catturare l’attenzione del tuo pubblico di riferimento. Inoltre, Natzir ti insegnerà anche i trucchi del mestiere, come il linguaggio HTML che ti aiuterà a creare e ottimizzare la tua pagina o blog per i motori di ricerca. E non solo: scoprirai anche quali sono le pratiche da evitare per evitare di scomparire dalla vista di Google.

Ma la vera chicca di questo corso? Natzir ti mostrerà come misurare il successo delle tue azioni SEO con gli strumenti giusti e le metriche più importanti per misurare l’evoluzione del tuo business online nei motori di ricerca. E infine, scoprirai alcuni elementi importanti che potrai applicare sul tuo sito web per ottenere un impatto straordinario sulla tua strategia SEO.

Il corso “Principi fondamentali di SEO” è rivolto a chiunque sia interessato a muovere i primi passi nel posizionamento su Google. Può essere seguito senza avere conoscenze pregresse ed è perciò adatto anche ai principianti del settore. Avrai bisogno di un computer con una connessione Internet e una pagina web a cui puoi apportare modifiche e caricare nuovi contenuti. Se non ne hai una, Natzir ti fornirà un case study in modo che tu possa svolgere correttamente la parte pratica del corso.

Ottieni l’accesso illimitato a tutte le videolezioni del corso, alle risorse messe a disposizione dall’insegnante e a tutti gli aggiornamenti – passati e futuri – del corso a un prezzo promozionale: soltanto 9,99 euro anziché 59,99, un bel risparmio dell’83%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.