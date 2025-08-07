In viaggio all'estero? Bastano 2 euro al mese per una VPN per l'Italia

Durante un viaggio all’estero può essere necessario utilizzare una VPN per l’Italia. Un servizio di questo tipo consente, infatti, di “spostare” il proprio IP in Italia, collegandosi a un server VPN situato nel nostro Paese. In questo modo, è possibile navigare senza blocchi geografici e accedere a tutti i propri account e alle piattaforme di streaming senza limitazioni di alcun tipo.

La scelta giusta per un servizio di questo tipo è Private Internet Access. Con la promozione in corso, infatti, la VPN in questione è ora disponibile con un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi extra aggiuntivi e con 30 giorni di tempo per sfruttare la garanzia di rimborso inclusa per i nuovi utenti. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, qui di sotto.

Perché scegliere Private Internet Access come VPN per l’Italia

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi, in grado di offrire una connessione criptata e, quindi, di proteggere i dati dell’utente, anche quando si accede a Internet da una rete non sicura. Il servizio, inoltre, adotta una politica no log che elimina qualsiasi forma di raccolta dei dati di utilizzo.

Da segnalare, inoltre, che la VPN mette a disposizione un network di server che copre più di 90 Paesi (Italia compresa). Di conseguenza, navigare senza limiti geografici e censure diventa molto più semplice. La connessione tramite la rete VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

Con la promozione in corso è ora possibile acquistare Private Internet Access con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta dell’offerta giusta per chi ha bisogno di una VPN per l’Italia ricca di vantaggi.