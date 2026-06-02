 ExpressVPN: l'accessorio tech invisibile che protegge la connessione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ExpressVPN: l'accessorio tech invisibile che protegge la connessione

Dalle reti Wi-Fi degli hotel ai collegamenti negli aeroporti, scopri come proteggere la tua privacy con ExpressVPN durante l'estate: semplice da usare.
ExpressVPN: l'accessorio tech invisibile che protegge la connessione
Sicurezza VPN
Dalle reti Wi-Fi degli hotel ai collegamenti negli aeroporti, scopri come proteggere la tua privacy con ExpressVPN durante l'estate: semplice da usare.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Quando si organizza una vacanza si pensa a tutto: documenti, prenotazioni, costumi, caricabatterie e magari qualche gadget tech per immortalare ogni momento. C’è però un dettaglio che spesso passa inosservato: la sicurezza della connessione internet. Una VPN come ExpressVPN può aiutare a navigare in modo più sicuro quando si utilizzano reti pubbliche. Una volta attivata, la connessione viene crittografata, rendendo più difficile per terzi intercettare informazioni sensibili come password, dati personali o attività online.

Scegli ExpressVPN

Il compagno di viaggio digitale che non occupa spazio in valigia

Il vantaggio vero di ExpressVPN?  Tutto avviene in pochi secondi e senza particolari competenze tecniche. Basta aprire l’app e connettersi. Ed ecco i principali motivi per cui può fare la differenza durante l’estate:

  • Maggiore protezione sulle reti Wi-Fi pubbliche

Che tu sia in aeroporto in attesa del volo o sotto l’ombrellone mentre controlli le email, una VPN aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quando utilizzi connessioni condivise con centinaia di altre persone.

  • Accesso ai tuoi contenuti preferiti

Molti utenti utilizzano una VPN anche per continuare ad accedere ai propri servizi di streaming durante i viaggi all’estero, senza rinunciare alle serie TV o ai contenuti che seguono abitualmente.

  • Navigazione più libera

Tra lavoro da remoto, videochiamate, social network e acquisti online, oggi lo smartphone è uno strumento indispensabile anche in vacanza. Avere una connessione protetta permette di utilizzare i propri servizi digitali con maggiore tranquillità.

  • Configurazione immediata

Non servono impostazioni complicate. L’app è progettata per essere intuitiva e può essere utilizzata sia su smartphone sia su computer e tablet. Per chi non ha mai utilizzato una VPN, ExpressVPN offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Un’opportunità utile per testarne le funzionalità durante un viaggio o un periodo lontano da casa e capire se risponde alle proprie esigenze.

Scegli ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Migliori VPN per Amazon Firestick (Gratis o a Pagamento) del 2026

Migliori VPN per Amazon Firestick (Gratis o a Pagamento) del 2026
La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno

La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno
Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026

Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026
Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare

Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare
Migliori VPN per Amazon Firestick (Gratis o a Pagamento) del 2026

Migliori VPN per Amazon Firestick (Gratis o a Pagamento) del 2026
La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno

La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno
Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026

Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026
Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare

Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare
Roberta Bonori
Pubblicato il
2 giu 2026
Link copiato negli appunti