Incogni: 50% di sconto per limitare il rischio di furto d'identità

I nostri dati personali online sono diventati una “merce” preziosa. Non solo vengono utilizzati per scopi commerciali, ma possono anche cadere nelle mani sbagliate, esponendoci al rischio di furto d’identità e altri gravi problemi di privacy. Ma c’è una soluzione: Incogni, un servizio innovativo che ti offre la possibilità di proteggere la tua identità online al 50% di sconto sul piano annuale.

Come eliminare i propri dati online con Incogni

Ma cosa fa Incogni nel concreto?

Limita l’accesso pubblico alle tue informazioni : Incogni si impegna a ridurre al minimo la visibilità dei tuoi dati personali online , proteggendoti da occhi indiscreti e da potenziali minacce;

: Incogni si impegna a ridurre al minimo la visibilità dei tuoi , proteggendoti da occhi indiscreti e da potenziali minacce; Riduce il rischio di furto d’identità : i dati personali possono essere utilizzati da truffatori e malintenzionati per commettere frodi e danneggiare la tua reputazione finanziaria . Incogni interviene per prevenire tali abusi,

: i dati personali possono essere utilizzati da e malintenzionati per commettere e danneggiare la tua . Incogni interviene per prevenire tali abusi, Impedisce la vendita dei tuoi dati: la piattaforma lavora instancabilmente per garantire che i tuoi dati personali non siano venduti a terze parti, proteggendo così la tua privacy.

Perché è importante? Le agenzie di broker dati creano profili ombra che includono una quantità spaventosa di dettagli personali. Queste informazioni vengono poi utilizzate da truffatori, estranei, compagnie assicurative, banche, aziende. I truffatori spesso prendono di mira le vittime utilizzando dettagli personali come il livello di reddito, le condizioni di salute, le credenze religiose o politiche e persino i nomi dei parenti e delle conoscenze, rendendo i siti dei broker dati un paradiso per questi criminali.

I siti di ricerca delle persone consentono a perfetti sconosciuti di accedere a informazioni personali come indirizzi di casa, dettagli di contatto, membri della tua famiglia e molto altro. I cybercriminali hanno bisogno di dettagli come il tuo nome, la data di nascita e il numero di previdenza sociale per rubare la tua identità. La maggior parte dei broker dati raccoglie molti, se non tutti, dei dati che questi criminali cercano.

Inizia ora a proteggerti con Incogni e ottieni uno sconto:

Crea un account e indica quali dati personali desideri rimuovere; Una volta registrato, Incogni si mette in contatto con i broker di dati per richiedere la rimozione delle tue informazioni personali dai loro database; Incogni gestirà tutte le interazioni con i broker di dati per conto tuo e ti terrà aggiornato sui progressi compiuti.

Il piano annuale si trova attualmente in sconto a metà prezzo: soltanto 6,49 dollari. Migliaia di aziende raccolgono, aggregano e scambiano i tuoi dati personali senza che tu ne sappia nulla. Incogni ti aiuta a rimuoverli, in modo che i tuoi dati rimangano sicuri e privati. Non aspettare e ricevi subito il tuo sconto del 50%: se non sei soddisfatto, otterrai un rimborso completo entro 30 giorni. Puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.