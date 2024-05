Incogni: privacy online al sicuro con il 50% di sconto

Preoccupato per la tua privacy online? Incogni è la soluzione perfetta per te con protezione dai pericoli dei truffatori e dei data broker. Grazie alla promozione attuale, che offre un incredibile 50% di sconto, puoi ottenere una protezione completa dei tuoi dati personali a un prezzo molto conveniente.

Da cosa ti protegge Incogni?

I criminali informatici raccolgono informazioni sensibili come livelli di reddito e condizioni di salute per rubare identità e compiere truffe. Ma da dove ottengono questi dati? Molto spesso, dai data broker che raccolgono informazioni personali da fonti pubbliche e private per poi rivenderle.

Incogni trova i tuoi dati personali che circolano online e li rimuove dai database dei data broker, garantendo un livello di privacy maggiore. Riducendo la tua presenza nelle liste di marketing dei broker, Incogni elimina chiamate ed email fastidiose. Per accedere al servizio, basta iscriversi e firmare una delega che autorizza Incogni a trattare i tuoi dati. Potrai poi monitorare i progressi tramite l’intuitiva dashboard di Incogni.

Ma quanto costa? Il piano mensile è disponibile a 11,99 €/mese e include tutte le funzionalità di protezione dei dati. Se preferisci risparmiare, il piano annuale offre la stessa protezione a soli 72 €/anno (solo 6 €/mese), grazie al 50% di sconto attualmente disponibile. Entrambi i piani includono una garanzia soddisfatto o rimborsato di 30 giorni.

Attivando un abbonamento qualsiasi, oltre a rintracciare e rimuovere i dati dai data broker, Incogni fornisce una protezione avanzata attraverso antivirus e anti-malware, firewall avanzato, protezione della privacy e una VPN sicura. In più il controllo genitori permette di monitorare le attività online dei figli e impostare limiti, mentre la VPN sicura garantisce una navigazione anonima e crittografata, ideale per Wi-Fi pubblici.

Con tutte queste funzionalità e grazie alla promozione del 50% di sconto sul piano annuale, Incogni è perfetto se sei preoccupato per la tua privacy online, se vuoi una protezione completa e una VPN. Visita ora il sito ufficiale e inizia a vivere la tua vita digitale con la massima tranquillità.