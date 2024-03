Incogni: protezione totale per la Privacy Online

Incogni si pone come una soluzione all’avanguardia per difendere la tua privacy personale sul web, garantendo il pieno controllo dei tuoi dati sensibili. Questo servizio ti offre la possibilità di farti escludere automaticamente dalle banche dati dei broker che raccolgono e rivendono informazioni personali a persone o aziende non autorizzate, rendendo difficile l’accesso a truffatori e aziende in cerca di dati sensibili. In questo articolo, vedremo assieme il funzionamento di Incogni, la sua efficacia ed i relativi costi.

Incogni: i dettagli

Incogni agisce come uno scudo per la tua privacy, interponendosi fra te e i broker delle informazioni personali. Questo software infatti invia delle richieste ufficiali di rimozione dei tuoi dati a una vasta rete di broker, consentendoti di tenere traccia in tempo reale delle azioni effettuate sulle tue informazioni personali. Proprio come una guardia del corpo digitale, Incogni monitora attivamente il processo di rimozione dei dati personali, garantendo la tua totale sicurezza.

Inoltre, è importante sottolineare che Incogni è sviluppato da Surfshark, leader riconosciuto nell’ambito della sicurezza informatica e famoso per la sua VPN.

Costi ed altro

L’efficacia di Incogni nel proteggere le tue informazioni personali tramite la rimozione dai database dei broker è stata confermata da numerosi esperti del settore. È importante considerare che, nonostante l’efficacia di Incogni nel rimuovere le informazioni personali, alcuni utenti potrebbero ricevere un aumento di email truffaldine. Tuttavia, è indispensabile valutare l’esperienza generale e l’efficacia del servizio nell’assicurare la protezione della tua privacy quando navighi sul web.

Il prezzo richiesto parte da 7,99 euro mensili fino ad un massimo di 9,99 euro. La versione più costosa include alcune feature di NordPass, NordVPN e NordLocker come ad esempio l’opzione password manager.

Incogni offre anche la garanzia di rimborso di 30 giorni. Grazie a questa formula è possibile provare il prodotto per un mese e richiedere il rimborso.