Indispensabile: METÀ PREZZO per la ciabatta multipresa Belkin

Non si tratta esattamente di un’offerta dedicata alla tecnologia, almeno non in senso stretto, ma vale comunque la pena segnalarla per la sua convenienza: lo sconto del 50% sulla ciabatta multipresa di Belkin. Come noto, il marchio è sinonimo di garanzia e affidabilità quando si parla di apparecchiature per la casa. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistala a metà prezzo rispetto al listino, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

Belink: sconto 50% per la ciabatta multipresa

Integra ben sei prese con una protezione da sovratensioni oltre che contro sbalzi di tensione, cortocircuiti, fulmini e picchi elettrici, risultando così la soluzione ideale per garantire sicurezza e stabilità ai tuoi dispositivi: computer, elettrodomestici e apparecchiature da ufficio. Supporta una capacità di assorbimento fino a 650 joule e ha in dotazione un cavo da due metri ad alta resistenza con la massima flessibilità per poterla posizionare ovunque, senza ingombri. La struttura robusta e resistente protegge il suo interno da riscaldamento, urti e corrosione. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 50% sul listino e acquista la ciabatta multipresa di Belkin al prezzo di soli 14,99 euro. Stando a quanto rende noto Amazon, nell’ultimo mese ne sono state comprate centinaia e il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,6/5.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Se decidi di effettuare l’ordine adesso arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni. Per l’eventuale restituzione con rimborso avrai tempo due settimane, ma sappiamo già che non ce ne sarà bisogno.