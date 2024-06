Infomaniak, email professionale sicura e rispettosa della privacy

Il tempo passa ma l’email resta uno degli strumenti di comunicazione in assoluto più apprezzati in ambito business. E ciò a dispetto della sempre più ampia disponibilità di soluzioni per la collaborazione, la produttività e il lavoro in team. Un account email professionale è anche un segno distintivo: collegare più caselle di posta al nome di dominio della propria azienda, significa farsi riconoscere e rafforzare la propria identità online.

Per i professionisti e le aziende che hanno sede in Italia sta tuttavia diventando sempre più pressante l’esigenza di dotarsi di account di posta che pongono al primo posto il concetto di sovranità del dato e, in generale, il rispetto per la riservatezza dei contenuti dei messaggi.

Sì, perché oggi vi è sempre più l’esigenza di mantenere la posta sincronizzata tra più dispositivi, in modo da accedervi sempre e ovunque. Così, il contenuto dei messaggi di posta resta per lungo tempo sui server del fornitore del servizio email, che di solito è anche un provider cloud.

L’importanza di un’email professionale che rispetta la privacy

Il concetto di sovranità del dato è strettamente correlato con l’utilizzo delle email in ambito aziendale. I messaggi di posta comportano la trasmissione e lo scambio di dati riservati e informazioni legate alle attività aziendali. Il professionista e l’impresa devono dunque mantenere il controllo completo sulle informazioni inviate, ricevute e archiviate, anche attraverso le email.

Infomaniak si definisce come un’alternativa etica ai giganti del Web (GAMAM: Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft). Impegnata a favore della privacy, dell’ambiente e dell’economia locale, l’azienda sviluppa principalmente strumenti di produttività e soluzioni di hosting cloud.

Il Servizio Mail si inquadra proprio in questa cornice: Infomaniak offre la possibilità di legare le caselle di posta al nome di dominio della propria azienda o attività. È così possibile ottenere indirizzi email professionali del tipo mario.rossi@la-tua-impresa.it . Inoltre, indipendentemente dal profilo scelto, lo spazio di archiviazione delle email è illimitato.

Tutti i singoli messaggi, inviati e ricevuti, sono conservati all’interno di data center situati in Svizzera. Infomaniak è un’azienda indipendente di proprietà esclusiva di una parte dei suoi dipendenti: questo significa che la società non ha alcun interesse a fare business sui dati degli utenti, che sono invece protetti, mantenuti riservati e resi inaccessibili da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato.

Mail: servizio stand alone oppure integrato nella soluzione professionale kSuite, per la collaborazione e la produttività (alternativa a Microsoft 365)

Con il Servizio Mail di Infomaniak, insomma, l’utente non è più “il prodotto” sul quale fare operazioni di marketing, ma la risorsa più preziosa da difendere e valorizzare. I piani di abbonamento al servizio di posta partono da appena 1,50 euro mensili.

Nella pagina delle tariffe, si possono scoprire tutte le offerte speciali che danno modo di beneficiare di un certo numero di account email professionali, a seconda delle proprie esigenze. Lo spazio sullo storage cloud kDrive (ne parliamo più avanti) è incluso per gli utenti che scelgono l’attivazione del servizio kSuite.

kSuite è un’evoluta suite collaborativa che include strumenti come Mail, kDrive, kMeet, kChat e altri ancora. Si propone come alternativa a Microsoft 365 e offre ben 3 TB di spazio per utente. Ciò significa che abilitando un piano kSuite da 100 utenti, si disporrà di 300 TB di storage cloud su kDrive.

È quindi possibile scegliere se limitarsi ad attivare account Mail oppure scegliere la suite kSuite, che assicura tanti vantaggi aggiuntivi sul versante della collaborazione e della produttività.

Email business che si adatta agli utenti, non il viceversa

Vorreste un servizio email che vi guida nella configurazione dell’email su tutti i dispositivi possibili, compresi quelli a cuore Android e iOS? Ecco, il Servizio Mail di Infomaniak offre innanzi tutto proprio questo: uno strumento che guida passo passo nell’impostazione di qualunque client di posta.

Per i device mobili, Infomaniak mette a disposizione applicazioni dedicate che rendono immediato l’utilizzo dello strumento di posta. Ovviamente, c’è poi la possibilità di gestire gli account con le classiche credenziali IMAP/SMTP, utilizzabili con qualunque software compatibile.

L’interfaccia dei client email sviluppati da Infomaniak si adatta alla tipologia dello schermo, passando da una modalità di visualizzazione più ampia a una più compatta; permette di aggiustare il tema in base all’orario del giorno e all’illuminazione ambientale (chiaro/scuro); consente di selezionare le viste preferite per accedere al contenuto dei singoli messaggi o a gruppi di essi.

Non solo. Anche il logo e i colori possono essere adattati a quelli dell’azienda, per un’esperienza all’insegna della massima personalizzazione.

Sicurezza e backup dei dati

La riservatezza e la protezione dei dati di professionisti e imprese, sono i punti cardine dell’offerta Infomaniak. Per impedire perdite di dati, il contenuto delle caselle email è sottoposto a backup giornaliero su più server, sempre ubicati in Svizzera.

I filtri antispam e antivirus, automaticamente attivati per tutti gli account senza alcuna spesa aggiuntiva (come invece richiedono altri provider), proteggono le mailbox da comunicazioni indesiderate e dalla maggior parte delle minacce in arrivo. Entrambi i filtri sono costantemente aggiornati e valutati in modo da assicurarsi della loro efficacia.

Infomaniak applica inoltre regole molto severe per contrastare attacchi rivolti agli indirizzi email professionali degli utenti: l’adozione di tecnologie come DMARC, DKIM e SPF offrono massima garanzia di sicurezza.

Gestione impeccabile degli allegati

Fino a ieri inviare e ricevere allegati pesanti era un dramma. Il Servizio Mail di Infomaniak offre la possibilità di gestire file di dimensioni fino a 200 MB con il protocollo IMAP e fino a 3 GB tramite mail.infomaniak.com. Se si avesse l’esigenza di trasferire oggetti ancora più voluminosi, si può utilizzare SwissTransfer, che permette di inviare allegati fino a 50 GB in tutta comodità. Il limite, alla fine, sarà soltanto la larghezza di banda della propria connessione Internet.

Grazie all’integrazione con una vera e propria suite business, gli utenti professionali possono ad esempio abbinare l’uso di kDrive, strumento che aiuta a sincronizzare i file, collaborare all’interno di un team e condividere i file. Dopo aver ricevuto un allegato via email, si può attivare la collaborazione online per lavorare a più mani, per esempio, sullo stesso file Word, Excel o PowerPoint.

Gestione centralizzata di contatti e calendario

Un altro beneficio derivante dall’uso del Servizio Mail di Infomaniak, è la possibilità attingere alla gestione centralizzata di contatti e calendario. In questo modo, tutti i membri dello stesso gruppo di lavoro possono accedere alle liste dei contatti ed essere informati sugli eventi e sulle scadenze imminenti.

Facendo perno su un’interfaccia unica, è possibile verificare le disponibilità dei colleghi in qualunque momento, accedendo alle rispettive agende. È così ancora più semplice programmare attività e riunioni, grazie anche a un meccanismo basato su inviti concepito all’insegna dell’efficienza.

Un servizio aperto che facilita l’importazione delle email

Incredibile ma vero: buona parte delle imprese, soprattutto quelle di più piccole dimensioni, continua a utilizzare indirizzi email slegati dal proprio nome di dominio (ad esempio @gmail.com o @libero.it ).

Infomaniak mette a disposizione degli utenti una procedura di importazione semplificata che consente di acquisire tutti i messaggi gestiti dal precedente fornitore di posta e trasferirli sul nuovo account email. Il meccanismo funziona sia per l’importazione delle email dagli account Gmail, Outlook, Yahoo e così via ma anche per le caselle legate ai nomi di dominio.

Addirittura, Infomaniak permette di importare i messaggi di posta da più account email, specificandoli l’uno dopo l’altro in un file CSV. Il modello fornito come esempio, può essere utilizzato per specificare i dati degli account: nome e parametri per la connessione.

Il consiglio è quello di attivare un account Infomaniak e iniziare subito a provare il Servizio Mail. Per iniziare, basta fare clic su Ottenere Service Mail.

Il tema della sostenibilità e della responsabilità sociale

“Scegliere Infomaniak, significa impegnarsi a favore dell’economia di domani. Privacy, locale e sostenibile sono i valori di Infomaniak da 30 anni”, spiega Boris Siegenthaler, fondatore e direttore strategico dell’azienda elvetica.

La missione di Infomaniak è infatti, da sempre, quella di creare un cloud etico sviluppando competenza tecnologica in Europa, senza scendere a compromessi in materia di tutela dell’ambiente e rispetto della privacy.

I data center della società svizzera ricevono periodicamente premi e riconoscimenti per loro efficienza energetica: non è necessario alcun impianto di climatizzazione e il calore sviluppato viene riutilizzato per il riscaldamento delle abitazioni. Il nuovo data center D4, ad esempio, garantisce acqua calda a 100.000 persone in estate e a 6.000 famiglie in inverno; l’equivalente di 5500 tonnellate di CO 2 da combustione del pellet o 2785 tonnellate di CO 2 da gas naturale ogni anno.

L’azienda ha inoltre puntato sulla costruzione di centrali fotovoltaiche, usa al 100% energie rinnovabili e investe sul prolungamento del ciclo di vita dei server, fino a 15 anni.

Per quanto riguarda l’aspetto sociale, l’azienda crea posti di lavoro nella regione di Ginevra, senza delocalizzare alcuna attività. Sostiene inoltre percorsi di formazione interna e filiere di formazione.

Il concetto di cloud etico è il tema principale di un approfondimento curato da Infomaniak, che vi suggeriamo di consultare.