Inglese o giapponese? Tutte le lingue che vuoi al 95% di sconto

Vorresti fare tua una delle app di apprendimento delle lingue più rivoluzionarie? Torna a grande richiesta la promozione che ti permette di risparmiare tantissimo (oltre 1.000 euro di sconto) sull’accesso a vita Mondly, piattaforma unica nel suo genere che racchiude in sé ben 41 lingue diverse tra cui scegliere. Inglese, francese, spagnolo, giapponese, coreano, turco: ce n’è davvero per tutti i gusti. Per un periodo di tempo limitato, avrai l’opportunità di accedere per sempre a tutti i contenuti Mondly – dalle lezioni alle risorse extra – con uno sconto del 95%.

Mondly garantisce un percorso di apprendimento linguistico senza precedenti, grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia. Imparerai in modo rapido e coinvolgente, senza però sentirti sopraffatto. Per rendere il tutto ancora più interessante ed efficace, Mondly utilizza strategie di gamification in grado di aiutarti a raggiungere nel minor tempo possibile tutti i tuoi obiettivi, mantenendo sempre un elevatissimo livello di qualità.

Qualità, peraltro, garantita dai madrelingua professionisti che lavorano con Mondly, permettendoti di apprendere pronunce impeccabili e accenti naturali. Avrai persino l’opportunità di esercitarti in conversazioni reali grazie a un chatbot all’avanguardia con riconoscimento vocale, oppure scegliere di immergenti in corsi di Realtà Aumentata o VR.

L’offerta lifetime di Mondly offre tutto il pacchetto completo: oltre 300 lezioni, quiz settimanali, sfide mensili e molto altro. Indipendentemente dal tuo livello – principiante o utente avanzato non importa – in Mondly troverai un porto sicuro nel tuo prossimo viaggio alla scoperta di una lingua. Approfitta della promozione in corso e cogli l’occasione di ottenere l’app che si è guadagnata perfino premi e riconoscimenti da Facebook, Apple App Store e Google Play, al prezzo stracciato di soli 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.