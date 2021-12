INPS, Bonus Bebé: occhio alla scadenza (31 dicembre)

I termini per poter presentare richiesta online per il cosiddetto “Bonus Asilo Nido” stanno per scadere. La domanda, infatti, va registrata sul sito INPS entro il 31 dicembre 2021, presentando quindi le ricevute delle rette entro e non oltre il 1 aprile 2022.

Bonus Bebé: scade il 31 dicembre

Spiega il sito INPS:

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta. […] Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda, per le quali pertanto non sarà prenotato il budget. […] Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Non sempre la procedura è di facile esecuzione per chiunque, motivo per cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione una apposita guida alla compilazione delle domande di contributo (PDF).

La pagina relativa al bonus è questa. Occorre pertanto seguire la procedura entro la scadenza del 31 dicembre, accedendo con il proprio codice SPID, perché dal 1 gennaio i termini saranno chiusi e il bonus non sarà più accessibile.