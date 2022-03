INPS: occhio al falso rimborso tasse, è phishing

È in corso una nuova campagna di phishing che prende di mira INPS. A darne l’avviso è direttamente l’Istituto, invitando i cittadini a prestare attenzione e a non rispondere a messaggi come quello allegato più avanti nell’articolo.

Sono in corso nuovi tentativi di truffa tramite sms. INPS, per motivi di sicurezza, non invia mai sms o comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.

Phishing: attenzione al finto rimborso tasse da INPS

L’email in questione si intitola “Notifica tasse”, ma non è da escludere ne siano in circolazione versioni differenti. Invita a visitare un sito in cui inserire la proprie coordinate bancarie così da ricevere la somma indicata. Ovviamente, una volta specificate, le informazioni finiscono nelle mani dei cybercriminali che le impiegano per finalità del tutto diverse.

Con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico ci ha indicato che lei soddisfa tutte le condizioni per recuperare l’importo di 713,00 euro delle tasse e dei contributi pagati nell’anno 2021. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico bancario, ma l’operazione non è andata a buon fine, perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti.

Seguono dettagli e il link al sito truffaldino. I meno attenti o smaliziati potrebbero farsi ingolosire dalla prospettiva di un’entrata extra e cadere nella trappola, accorgendosene poi solo quando è troppo tardi.

Questo messaggio non arriva da INPS: non rispondere, è un tentativo di phishing (fonte: INPS su Twitter)