INPS adotta il Design System nel nome dell'usabilità

Arriva direttamente dai profili social di INPS l'annuncio relativo all'adozione del Design System: si tratta di un insieme di regole e linee guida che permetterà agli sviluppatori impegnati nella progettazione dei servizi digitali di uniformare l'esperienza fornita e migliorarla dal punto di vista dell'usabilità.

Così INPS migliorerà i propri servizi digitali

La definizione degli asset grafici di riferimento garantirà la coerenza in termini di interfaccia e linguaggio per tutti gli sportelli che costituiscono l'ecosistema online erogati dall'Istituto. Ne beneficeranno anzitutto i cittadini, ma anche l'utenza interna grazie a un processo di standardizzazione che interesserà i flussi di lavoro. Riportiamo di seguito un estratto di quanto si legge nel comunicato.

L'utente, indipendentemente dal servizio richiesto online, si troverà di fronte a un'interfaccia familiare e coerente su tutte le piattaforme INPS, sentendosi rassicurato e supportato nella navigazione da un'esperienza coincidente con il proprio modo d'uso.

Tra gli obiettivi dichiarati anche quello che mira a un rafforzamento del brand attraverso l'adozione di un linguaggio visivo specifico e caratterizzato, in piena conformità ai principi stabiliti da Agenzia per l'Italia Digitale e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Si tratta di un'iniziativa in divenire.