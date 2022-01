INPS PensAMi: scopri quando andrai in pensione

Scoprire quando si andrà in pensione, verificando i possibili scenari a seconda dell'attività lavorativa svolta e dei contributi versati. Ora è possibile farlo anche senza file allo sportello e persino senza autenticazione, stando comodamente seduti di fronte al monitor del computer o interagendo con il display del proprio smartphone, grazie al nuovo strumento messo online da INPS: si chiama PensAMi (Pensione A Misura) ed è già disponibile. Tutto ciò che bisogna fare è rispondere ad alcune domande, in pochi minuti.

PensAMi è il simulatore INPS per la pensione

Si tratta a tutti gli effetti di un simulatore, strutturato in tre livelli. Nel primo il cittadino può scoprire a quali tipologie di pensione ha diritto sulla base della contribuzione indicata e del sistema di calcolo applicato, nel secondo quanti anni mancano all'appuntamento e nel terzo se si ha facoltà di chiedere l'accesso anticipato.

PensAMi è stato progettato mettendo l'utente al centro, in modo da garantire la massima facilità d'uso. Durante tutto il percorso, sono presenti note informative per chiarire dubbi e link alle schede prestazioni per approfondire.

L'Istituto sottolinea che il servizio è aggiornato alle più recenti novità legislative in tema di pensioni, incluse la legge 30 dicembre 2021 (n. 234), Opzione Donna e Quota 102.

Lo scopo del simulatore è esclusivamente informativo, il risultato è basato sulle risposte e dati da te forniti.

Per accedere a PensAMi non bisogna far altro che visitare la sezione dedicata, mettere la spunta sulla casella “Ho capito” nel box delle avvertenze, compilare il codice di controllo mostrato (captcha) e infine premere il pulsante “Inizia” per scoprire il proprio futuro pensionistico. Il tutto, come scritto in apertura, senza registrazione né autenticazione (non serve SPID). Buona fortuna.

Chissà che un giorno non arrivi un'integrazione diretta con l'assistente virtuale Alexa di Amazon, come già avviene per le notizie diramate da INPS.