Instagram annuncia la Professional Dashboard

Instagram non è solo un servizio per la condivisione di foto e video, ma anche una piattaforma per pubblicizzare la propria attività e vendere i prodotti. Per questo motivo è stata sviluppata la Professional Dashboard, una schermata che permette di tenere traccia della performance e di accedere a tutti gli strumenti che possono essere sfruttati per incrementare i profitti.

Instagram: un hub per le funzionalità business

Instagram ha introdotto una serie di tool professionali nel corso del 2020, tra cui Badge, Instagram Shop, Checkout e Branded Content. Ora sono stati raggruppati in un hub centrale che semplifica la loro gestione. La Professional Dashboard è ispirata all’hub Professional Resources lanciato a novembre e visitato da oltre 82 milioni di account.

La dashboard è suddivisa in tre sezioni principali. Nella parte superiore si può vedere un grafico relativo alla performance, ad esempio le interazioni con gli utenti e altri dati statistici. Subito sotto ci sono i tool che possono essere usati per migliorare il business.

I Badge possono essere acquistati dagli spettatori durante una diretta video per supportare economicamente il creatore del contenuto. I Branded Content sono invece contenuti pubblicitari con riferimento a marchi noti. Instagram Shop permette di acquistare prodotti direttamente dall’app e Checkout è la corrispondente funzionalità per i pagamenti. Dalla stessa schermata si può anche accedere allo stato della monetizzazione e alla inserzioni su IGTV.

L’ultima sezione include una serie di link a tutorial, suggerimenti e trucchi. La Professional Dashboard è disponibile per tutti gli account Business e Creator.