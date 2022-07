Instagram Business: come creare un account aziendale

Instagram è uno tra i social maggiormente utilizzati, “casa” di una community globale che può vantare oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese. Negli anni è passato da semplice piattaforma “fotografica” a una vera e propria vetrina di lancio per attività e influencer. Se anche tu vuoi sfruttare le sue funzionalità e promuovere il tuo marchio su Instagram, allora avrai bisogno di un profilo Business. Ma cos’è e come aprirlo?

Cos’è Instagram Business e funzionalità

Gli account aziendali sembrano in tutto e per tutto normali profili Instagram, ma in realtà possiedono funzioni e impostazioni extra che aiutano le aziende a raggiungere ampi volumi di utenza. I vantaggi di un account Business sono suddivisi in quattro “macrosezioni”:

Informazioni aggiuntive : per consentire alle persone di conoscere meglio la tua attività, potrai aggiungere alcune informazioni nel tuo profilo come l’indirizzo e i pulsanti di contatto, numero di telefono e indirizzo e-mail.

: per consentire alle persone di conoscere meglio la tua attività, potrai aggiungere alcune informazioni nel tuo profilo come l’indirizzo e i pulsanti di contatto, numero di telefono e indirizzo e-mail. Instagram Direct : per gestire un gran flusso di utenti, con un account aziendale avrai accesso a una casella di posta semplificata, dove puoi mettere in evidenza le conversazioni che preferisci e filtrare i messaggi. Inoltre, puoi aggiungere anche delle comode risposte rapide.

: per gestire un gran flusso di utenti, con un account aziendale avrai accesso a una casella di posta semplificata, dove puoi mettere in evidenza le conversazioni che preferisci e filtrare i messaggi. Inoltre, puoi aggiungere anche delle comode risposte rapide. Prestazioni : grazie a un account aziendale puoi ottenere informazioni sui tuoi follower, come ad esempio quando sono online e come interagiscono con i tuoi post. In questo modo potrai pianificare una strategia sviluppata su queste statistiche per ottenere il massimo dai tuoi contenuti.

: grazie a un account aziendale puoi ottenere informazioni sui tuoi follower, come ad esempio quando sono online e come interagiscono con i tuoi post. In questo modo potrai pianificare una strategia sviluppata su queste statistiche per ottenere il massimo dai tuoi contenuti. Promozione: il pulsante “promuovri” ha come obiettivo quello di trasformare i post in inserzioni per raggiungere un bacino di utenza più ampio e permettere alla tua attività di crescere sempre di più. Questi contenuti verranno visualizzati dagli altri utenti sotto la dicitura di “sponsorizzato”.

Come creare un account Instagram Business

La buona notizia è che non è necessario creare un account da zero, ma basterà semplicemente convertire il tuo profilo personale. Per farlo dovrai:

Accedere al tuo profilo e toccare l’icona in alto a destra Seleziona “Impostazioni” e poi “Account” Premi “Passa a un account aziendale” Collega una pagina Facebook (se ne possiedi una), aggiungi la categoria e le informazioni di contatto

Instagram Business: tutti i segreti per vendere

Se hai appena convertito il tuo profilo in un account Business, allora potrà tornarti certamente utile questa guida a cura del consulente pubblicitario spagnolo Juanmi Diez. “Introduzione a Instagram Business” è un ottimo videocorso in 15 lezioni nelle quali imparerai a sfruttare tutti gli strumenti di base offerti dagli account aziendali per promuovere in maniera professionale i tuoi progetti o prodotti. Il corso è disponibile a questo link al prezzo promozionale di soli 19,90 euro invece di 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.