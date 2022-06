Instagram: come fare belle foto? I trucchi di un'esperta

I social network – specialmente Instagram – sono diventati negli ultimi tempi un importante trampolino di lancio per content creator, influencer e tante nuove “professioni del futuro”. Sebbene sia un social basato principalmente sull’immagine, non basta alzare il telefonino e schiacciare un bottone per ottenere fin da subito risultati eccellenti: servono tecnica, conoscenze e una buona dose di occhio critico. Vuoi saperne di più? Allora continua a leggere: Mina Barrio ti svelerà dei trucchetti per ottenere il massimo da Instagram utilizzando semplicemente il tuo telefonino.

Mina Barrio è una delle più note fotografe della piattaforma: 244 mila follower, nella vita si occupa della fotografia di prodotti a marchio Melon Blanc. Una vera “guru” del settore, che ha deciso di condividere il suo sapere attraverso un approfondito videocorso online concentrato sul tema della fotografia professionale per Instagram. Sedici lezioni, dalla durata di circa due ore, oltre 215 mila allievi si sono affidati ai suoi consigli e insegnamenti per ottimizzare visivamente al meglio il proprio feed. Il corso – ospitato sulla piattaforma Domestika – si trova al momento in offerta a 9,90 euro invece di 59,90: un’ottima occasione per diventare dei veri instagrammer.

I 5 trucchi di Mina Barrio per fotografie professionali su Instagram

Mina Barrio non ha tralasciato nemmeno un tassello nella realizzazione del suo videocorso, che è suddiviso in cinque macro-aree – introduzione inclusa.

Introduzione – Inizierai questo percorso scoprendo alcuni account Instagram che ispirano la fotografa e la aiutano a tenersi aggiornata su tutte le ultime tendenze fotografiche. Gli altri utenti sono la miglior fonte di ispirazione!

– Inizierai questo percorso scoprendo alcuni account Instagram che ispirano la fotografa e la aiutano a tenersi aggiornata su tutte le ultime tendenze fotografiche. Gli altri utenti sono la miglior fonte di ispirazione! Composizione fotografica – I materiali sono importanti, ma per realizzare lo scatto perfetto avrai bisogno di conoscere i principi fondamentali della composizione. È in questa fase che inizierai a definire lo stile personale che vuoi affidare al progetto.

– I materiali sono importanti, ma per realizzare lo scatto perfetto avrai bisogno di conoscere i principi fondamentali della composizione. È in questa fase che inizierai a definire lo stile personale che vuoi affidare al progetto. Lo scatto – Lo stile è il punto di partenza su cui basare le diverse tipologie di fotografia. Sono tantissime: dagli ambienti realistici ai famosi flatlay che offrono sgargianti sfondi colorati. Non mancheranno idee per scattare fotografie originali che saranno in grado di aprire le porte a un mondo di creatività visivo.

– Lo stile è il punto di partenza su cui basare le diverse tipologie di fotografia. Sono tantissime: dagli ambienti realistici ai famosi flatlay che offrono sgargianti sfondi colorati. Non mancheranno idee per scattare fotografie originali che saranno in grado di aprire le porte a un mondo di creatività visivo. L’editing – Dopo lo scatto, la modifica è il passaggio immediatamente successivo. Esistono tante applicazioni di editing (gratuite e non): Mina ti insegnerà gli strumenti che utilizza per modificare le sue immagini, rigorosamente utilizzando il solo telefonino. Lo step finale sarà la pianificazione dei post.

– Dopo lo scatto, la modifica è il passaggio immediatamente successivo. Esistono tante applicazioni di editing (gratuite e non): Mina ti insegnerà gli strumenti che utilizza per modificare le sue immagini, rigorosamente utilizzando il solo telefonino. Lo step finale sarà la pianificazione dei post. Instagram Stories – Un tempo c’erano solo le fotografie. Ora ci sono anche le stories, un vero e proprio mondo a sé fatto di semplici video, corti ed effimeri, oppure scatti casual.

Il corso online di Mina Barrio è rivolto a designer, illustratori, piccoli imprenditori e chiunque voglia imparare a mostrare il proprio progetto su Instagram, scattando e modificando fotografie con il solo utilizzo dello smartphone. Non è necessario avere alcuna esperienza pregressa, né possedere particolari strumenti: basta un cellulare con l’applicazione di Instagram, una videocamera e accesso a Internet. Se vuoi conoscere in maniera più approfondita i consigli di Mina Barrio, a questo link è possibile acquistare il corso completo al prezzo scontatissimo di 9,90 euro.

