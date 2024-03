Instagram, spunta un gioco segreto nei DM in stile Pong

Instagram ha recentemente introdotto, decisamente in sordina, un nuovo gioco nascosto all’interno della propria piattaforma di messaggistica diretta (DM). Il gioco, che richiama i classici passatempi preinstallati sui telefoni di un tempo, come Breakout o Pong, sfida gli utenti a mantenere in aria un’emoji utilizzando una paletta che si controlla con un dito.

Come accedere al gioco nascosto

Per accedere a questo gioco segreto, è sufficiente aprire una chat DM, inviare un’emoji singola e fare clic su di essa. Una volta effettuato questo passaggio, l’utente viene trasportato in una schermata gialla dove può controllare una racchetta per far rimbalzare l’emoji scelta. Con il progredire del gioco, le emoji si muovono più velocemente e il colore dello sfondo si fa più scuro.

Il gioco permette di utilizzare qualsiasi emoji, ma è accessibile solo inviando una singola emoji per volta. Inoltre, il sistema tiene traccia del punteggio più alto, consentendo agli utenti di sfidare se stessi per superare il proprio record. Il punteggio più alto viene salvato in tutti i DM, rendendo possibile accedere al gioco da qualsiasi emoji inviata, anche da un altro utente.

Disponibilità limitata e reazioni degli utenti

Nonostante il gioco funzioni sia su dispositivi iOS che Android, non tutti gli utenti sembrano avere accesso a questa novità. Alcuni membri del team di TechCrunch sono riusciti a provare il gioco, mentre altri no. Instagram ha confermato di essere al lavoro su nuovi modi per rendere la piattaforma più divertente, ma non ha fornito dettagli sulla disponibilità del gioco.

È importante notare che, quando si attiva il gioco, l’altra persona nella chat non è a conoscenza di ciò che si sta facendo. Pertanto, è consigliabile informare il proprio interlocutore del motivo per cui si sta inviando un’emoji apparentemente casuale!