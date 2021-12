Instagram e Telefono Azzurro per la Guida Genitori

Non è certo un ruolo semplice quello del genitore, soprattutto oggi, alle prese con le insidie che possono celarsi tra le pieghe delle piattaforme online e le bacheche dei social. Lo sa bene Instagram, uno dei più importanti protagonisti di questo mondo, che oggi annuncia il debutto della nuova Guida Genitori realizzata in collaborazione con Telefono Azzurro.

La versione in italiano è consultabile gratuitamente in una sezione dedicata del sito ufficiale. Al suo interno si trovano suggerimenti utili per instaurare un dialogo costruttivo con i figli, guidandoli a un utilizzo consapevole e sicuro dello strumento. Questo il commento di Angelo Mazzetti, Responsabile degli Affari Istituzionali di Meta in Italia.

La Guida a Instagram, realizzata con la preziosa collaborazione di Telefono Azzurro, è parte di un lavoro che da tempo portiamo avanti per tutelare i più giovani nell'uso delle nostre piattaforme. La Guida è inoltre un'occasione per aiutare genitori ed educatori a rimanere aggiornati su temi, come la sicurezza online, che non sempre padroneggiano e che hanno un impatto nella vita dei più giovani. Per poter avere un dialogo efficace e costruttivo con gli adolescenti su come utilizzare al meglio piattaforme come Instagram, è importante non solo conoscere il mezzo, ma anche capire come e quando parlarne. La Guida vuole rispondere ad entrambe queste esigenze.