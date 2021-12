Instagram supera i 2 miliardi di utenti

Instagram ha raggiunto i 2 miliardi di utenti. Il numero non è stato comunicato ufficialmente dal gruppo, ma è emerso tra le maglie degli approfondimenti in corso sul gruppo Meta: la fonte sarebbe un dipendente che resta anonimo, ma che avrebbe appreso della cifra in sede di discussioni interne al team. La quota di 2 miliardi sarebbe stata superata già nella prima parte dell'anno, dunque a questo punto potrebbe già essere proiettata verso nuovi obiettivi.

I numeri di Instagram

L'ultimo dato ufficiale di cui si disponeva era il raggiungimento del primo miliardo di utenti nel 2018, il che implica decisamente un ottimo stato di salute per il secondo social network in mano a Mark Zuckerberg. La crescita è infatti avvenuta in un momento non prettamente propizio, con varie critiche relative alle attività di controllo sui più giovani ed una fortissima pressione concorrenziale da TikTok e similari. Il gruppo non ha offerto alcuna conferma né smentita alle rivelazioni della CNBC.

Numeri di questo tipo indicato un peso ancora decisivo per Instagram sul bilancino di Meta, dove il futuro sembra essere il Metaverso, ma dove il presente è ancora e fortemente incentrato sui tre pilastri Facebook-Instagram-WhatsApp. I problemi per Zuckerberg sono gravosi in virtù di quella che è la responsabilità sociale di una azienda che gestisce dati personali, emozioni ed opinioni di miliardi di utenti, ma il successo dei social network (pur se più volte messo in discussione dal rivale di turno) ancora una volta sembra confermato nei numeri.