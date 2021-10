Horizon o Meta: quale il nuovo nome di Facebook?

A Menlo Park si sta pianificando una piccola, grande rivoluzione: Facebook è pronta a ribattezzare se stessa, ma quale sarà il nuovo nome? Lo scopriremo a breve, al più tardi in occasione dell'evento Connect 2021 organizzato per il 28 ottobre, forse già lunedì durante l'incontro in agenda per discutere degli ultimi risultati finanziari. Nel frattempo, le indiscrezioni non mancano.

Il nuovo nome di Facebook: Horizon? Meta?

Horizon è l'ipotesi più accreditata. Così si chiama anche il mondo in realtà virtuale annunciato ormai più di due anni fa e al debutto in estate in formato business per organizzare riunioni in modalità VR. Nel video qui sotto una demo.

Meta è invece una congettura che strizza l'occhio alle ambizioni del gruppo relative al metaverso, alla volontà di dar vita a una piattaforma di computing in grado di fondere le interazioni del mondo reale e quelle di un ambiente virtuale. A tal proposito, si segnala che il dominio meta.com ora rimanda all'indirizzo meta.org controllato dalla Chan Zuckerberg Initiative, fondata dal CEO e dalla moglie Priscilla. L'azienda avrebbe inoltre acquisito altri domini di secondo livello di tipo meta.* nell'ultimo periodo. Un indizio concreto?

Stando alle ultime voci di corridoio, la discussione in merito al nome da adottare non è ancora conclusa e lo stesso Mark Zuckerberg starebbe ancora valutando diverse possibilità.

Una doverosa precisazione: il nuovo appellativo sarà attribuito non al social network (che continuerà a chiamarsi Facebook), ma alla società che lo controlla così come fa con gli altri prodotti e servizi dell'impero FB, da Instagram a WhatsApp, fino a Oculus.