Horizon Workrooms: meeting in realtà virtuale

Horizon Workrooms è la nuova app per Oculus Quest 2 che permette di partecipare ad un meeting in realtà virtuale. L'obiettivo di Facebook è migliorare l'esperienza di collaborazione tra colleghi di lavoro, eliminando la sensazione di isolamento presente nei tradizionali servizi per le videoconferenze. La prima versione beta può essere scaricata da Oculus Store (anche in Italia).

Horizon Workrooms: riunioni in realtà virtuale

Horizon Workrooms supporta fino a 16 utenti nell'ambiente virtuale, ma altri 34 possono partecipare alle riunioni senza indossare il visore VR attraverso una videochiamata. Installando l'app Oculus Remote Desktop per Windows 10 e macOS (Big Sur o Catalina) è possibile “portare” il computer e la tastiera nella stanza virtuale, grazie alle fotocamere di Quest 2 e alla tecnologia di tracciamento delle mani.

Gli utenti possono prendere appunti, inviare messaggi, condividere lo schermo, scrivere sulla lavagna digitale (usando il controller come una penna) e ovviamente parlare con gli altri partecipanti, sfruttando l'audio spaziale in alta qualità che permette di sentire la provenienza della voce, come in una stanza reale.

Gli avatar degli utenti sono seduti intorno ad un tavolo a forma di U. La web app Workrooms consente di prendere appunti, condividere link e file, gestire i calendari di Outlook e Google Calendar. Il primo partecipante deve creare un team Workrooms e invitare gli altri tramite email. Ognuno di essi deve creare un account, installare l'app e associare il visore all'account.

Facebook afferma che Workrooms rispetta la privacy. Non viene registrata nessuna conversazione e i dati non sono accessibili a terze parti. Inoltre immagini, video e altri contenuti non vengono utilizzati per mostrare inserzioni pubblicitarie. Workrooms è parte del progetto Horizon, un Facebook in realtà virtuale.