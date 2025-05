Intel lancia le nuove CPU Xeon 6 pensate per i carichi IA

Intel ha da poco introdotto i nuovi processori Xeon 6 per la piattaforma NVIDIA DGX B300, progettati per ottimizzare le prestazioni nei carichi IA, grazie a funzionalità innovative che rappresentano il punto forte dei nuovi modelli.

Intel: le nuove CPU Xeon 6 sono dedicate al segmento e le piattaforme IA

I nuovi processori Intel Xeon 6 integrano Performance Core pensati per eliminare i colli di bottiglia a livello CPU, che spesso limitano i sistemi basati su GPU. L’azienda di Santa Clara ha presentato, nello specifico, tre nuove varianti tra cui il modello Xeon 6776P, un modello a 64 core e 128 thread adatto ai sistemi dotati di GPU ad alte prestazioni.

Uno di questo è proprio DGX B300 di Nvidia, il quale ha al suo interno una CPU Xeon 6776P, perfetta per garantire alle GPU prestazioni adeguate in termini di bandwidth, un fattore particolarmente importante per i carichi di lavoro legati all’IA.

Il lancio dei Xeon 6 è accompagnato anche da tecnologie inedite, come PCT (Priority Core Turbo) e SST-TF (Speed Select Technology – Technology Frequency). La prima si occupa di aumentare la frequenza dei core prioritari durante i carichi di lavoro più critici, assicurando che la GPU riceva istruzioni in modo più rapido. SST-TF, invece, regola dinamicamente le frequenze dei core in base al carico, migliorando sia le prestazioni che l’efficienza energetica.

Stando a Intel, i processori Xeon 6 offrono una velocità di memoria superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti. Per chi lavora con i carichi IA, elementi come la memoria ad alta velocità e capacità elevata sono fondamentali per accelerare l’esecuzione dei processi. Grazie al supporto per MRDIMMs e CXL, i sistemi basati su Xeon 6 possono anche accedere a memorie ad alta larghezza di banda, velocizzando ulteriormente i carichi di lavoro.

Inoltre, i processori Intel Xeon 6 forniscono il 20% in più di corsie PCI-E rispetto alla vecchia generazione, consentendo un trasferimento dati più rapido da e verso la GPU, oltre a migliorare le prestazioni di I/O. Queste caratteristiche consentono alla nuova generazione di processori di rappresentare una soluzione adeguata per l’accerazione dell’addestramento e l’inferenza di grandi modelli IA, grazie a funzionalità integrate come PCT e SST-TF, che permettono di operare con maggiore efficienza.