Inter - Milan (Supercoppa): formazioni, orario, dove vederla in Italia e dall'estero

Oggi è il grande giorno: la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Inter e Milan è in programma alle 20 di oggi, 6 gennaio 2025. La sfida assegnerà il primo trofeo della stagione con un derby che si prospetta davvero interessante e che vede le due squadre vivere momenti molto diversi, con l’Inter che sta macinando vittorie e il Milan che ha appena cambiato allenatore.

Per vedere Inter – Milan basta seguire la diretta TV su Canale 5 oppure la diretta streaming su Mediaset Infinity (gratuita). Il match sarà accompagnato da un ampio pre-partita e, naturalmente, da un ricco post-partita con analisi e interviste.

Chi si trova fuori dall’Italia, invece, dovrà verificare se c’è un’emittente che trasmette la Supercoppa Italiana nel Paese dove ci si trova al momento. L’evento è importante ma viene trasmesso solo in alcuni Paesi.

Per vedere Inter – Milan dall’estero è possibile anche usare una VPN, selezionando un server italiano, e poi raggiungendo Mediaset Infinity per seguire la diretta streaming dell’evento che, come detto, partirà alle 20.

La VPN da utilizzare è NordVPN che garantisce una connessione protetta dalla crittografia ed è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea. Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile dal sito ufficiale di NordVPN.

Inter – Milan: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della finale di Supercoppa Italiana:

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

Milan (4-4-2) – Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Pulisic; Morata, Abraham. All.: Conceiçao

Supercoppa Italiana: i goal delle semifinali

Di seguito potete rivedere gli highlights delle semifinali che hanno visto l’Inter battere l’Atalanta e il Milan superare la Juventus per conquistare la finale di Supercoppa Italiana in programma oggi.