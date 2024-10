Internet Archive di nuovo online dopo gli attacchi

Dopo giorni di indisponibilità, Internet Archive è di nuovo online, raggiungibile all’indirizzo archive.org. L’annuncio è giunto dalle pagine del blog ufficiale e fa riferimento alla possibilità di accedere alla biblioteca digitale, anche se solo in modalità lettura.

Torna online l’Internet Archive, parzialmente

Funzionalità come il caricamento dei contenuti e la revisione degli elementi non sono ancora stati ripristinati. L’intera piattaforma è ancora in uno stato di manutenzione.

Si prega di notare che questi servizi avranno una disponibilità limitata, a causa dei lavori di manutenzione in corso.

Sono inoltre state confermate le azioni malevole commesse da chi ha eseguito gli attacchi.

Gli hacker hanno divulgato le email di archive.org e le password crittografate a un sito Web dedicato alla trasparenza e hanno inviato email ai clienti sfruttando un sistema di helpdesk di terze parti.

La piattaforma implementerà nuovi strumenti di sicurezza per rafforzare le proprie difese ed evitare che quanto accaduto possa ripetersi in futuro.

La sicurezza e l’integrità dei dati di Internet Archive e dei patron rimangono le nostre priorità assolute. Mentre l’incidente è analizzato e gestito dal nostro team, stiamo implementando servizi e difese rafforzati. Questi sforzi si concentrano sul rafforzamento dei sistemi firewall e sul migliorare la protezione degli archivi di dati.

L’intervento si conclude citando altre biblioteche che hanno subito azioni simili: British Library, Seattle Public Library, Toronto Public Library e Calgary Public Library.

Le ultime due settimane sono state piuttosto movimentate, per il team al lavoro sul progetto. Prima l’attacco DDoS che ha colpito la Wayback Machine (il secondo in pochi mesi) e che ha tenuto la risorsa offline per giorni, fino al ripristino parziale. Poi l’invio di false email di assistenza da parte dei cybercriminali che hanno allungato le mani su un database da 7 TB contenente anche il codice sorgente.