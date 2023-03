Internet Unlimited: FIBRA Vodafone in super sconto

L’offerta Internet Unlimited di Vodafone ti dà la possibilità di attivare la FIBRA ad un prezzo mai visto. Stiamo parlando di soli 24,90 euro mensili, contro i 27,90 euro solitamente richiesti.

La tariffa super scontata è richiedibile solo ONLINE con le chiamate illimitate gratuite. Questo prezzo promozionale è disponibile solo per pochissimi giorni.

Internet Unlimited Fibra: la PROMO Vodafone da avere

La promozione prevede internet senza limiti in ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima raggiungibile che può arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload solo in FTTH, Modem incluso nel costo mensile in comodato d’uso gratuito con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto per soli 24,90 euro ogni mese.

Inoltre, solo ONLINE troviamo anche il pacchetto che include gratuitamente nel canone mensile anche le chiamate dal fisso verso qualsiasi numero di rete mobile e fissa.

Questa promozione è stata pensata per chi abita in case di piccole o medie dimensioni. Per la tariffa con incluso anche l’Extender è a disposizione sempre nel sito dell’operatore rosso la promozione V-Max.

Costi ed altro

L’offerta per avere internet a casa con l’operatore ex Omnitel è disponibile a meno di 25 euro mensili SOLO ONLINE per pochi giorni. Il contributo di attivazione è spalmato per 24 mesi e corrisponde a 5 euro mensili. Non sono previsti, invece, costi iniziali da corrispondere.

Approfitta ora della super promozione qui.