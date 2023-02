Internet Unlimited PROMO: FIBRA Vodafone da 22,90€

PULa Internet Unlimited di Vodafone è sicuramente una delle PROMO più ricercate per chi necessita di attivare internet a casa. Questo perché per i già clienti del gestore ex Omnitel è disponibile ad un prezzo davvero interessante! Stiamo parlando di meno di 23 euro mensili.

PROMO Vodafone Internet Unlimited: i dettagli

Questa promozione che è sulla bocca di tutti offre internet flat 24 ore su 24 con velocità massima raggiungibile in FTTH di 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem di ultima generazione incluso con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo ad un prezzo incredibile! Stiamo parlando di 22,90 euro ogni mese. Oltre alla navigazione senza limiti troviamo inclusa anche un’opzione che permette di chiamare tutte le utenze sia fisse che mobile in Italia. L’addon in questione è disponibile solo per le attivazioni ONLINE.

La tariffa a meno di 23 euro al mese che abbiamo appena presentato non è valida per chi non intende oppure non ha già Vodafone anche sul cellulare. Il prezzo per questo target di clientela ammonta a 27,90 euro ogni mese.

Questa soluzione è valida per chi non ha una casa su più piani o di grandi dimensioni. Per questa tipologia di clienti, Vodafone, offre la sua promozione denominata V-Max che permette di navigare anche negli angoli più remoti della propria abitazione senza quindi dover rinunciare ad essere sempre connessi. Tutto questo grazie al Super Wi-Fi 6 Extender.

Costi ed altro

Internet a Casa con Vodafone nella versione Unlimited non ha alcun contributo iniziale da dover versare. Il costo di attivazione di 5€ è incluso nel canone mensile per 24 mesi.

