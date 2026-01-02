 Internxt inizia il 2026 con sconti fino all'85% sui piani senza abbonamento
Salva fotografie, video e documenti importanti nel cloud Internxt, uno tra i più sicuri esistenti: approfitta degli sconti fino all'85%.
Internxt inizia il 2026 con sconti fino all'85% sui piani senza abbonamento
Inizia il nuovo anno con una promozione da non perdere: Internxt e il suo cloud storage sicuro e ricco di vantaggi in offerta con sconti fino all’85%, a partire da 285 euro anziché 1900. Si tratta di piani a vita: con un solo pagamento, ottieni spazio crittografato per sempre, eliminando i costi ricorrenti per un risparmio reale nel lungo periodo.

Scopri l’offerta Internxt a vita

Un’offerta lifetime che cambia il modo di salvare i dati

Con Internxt puoi scegliere il piano più adatto alle tue necessità, tutti scontati dell’85% e con crittografia. Il piano Essential offre 1TB a 285 euro (invece di 1900), il piano Premium 3TB a 435 euro (anziché 2900) e infine il piano Ultimate, il più completo, con 5 TB è in offerta a 585 euro invece di 3900.

Internxt è progettato per garantire controllo completo dei dati personali. Tutti i file vengono crittografati end-to-end con AES-256, senza che vengano memorizzate né password, né informazioni personali dell’utente. Solo il proprietario dello spazio cloud – tu – può accedere ai contenuti.

Il servizio offerto da Internxt è talmente sicuro che la piattaforma frammenta i file in sicurezza prima di crittografarli. Ciò significa che nessun server contiene un file intero, ma solo porzioni crittografate, impossibili da ricostruire senza le chiavi dell’utente. Un’architettura che garantisce sicurezza strutturale superiore rispetto ai cloud tradizionali.

Acquista Internxt con l’85% di sconto

Come se non bastasse, Internxt è anche open source e conforme alla normativa europea relativa al GDPR ed è stato anche testato indipendentemente da Securitum – leader nel penetration testing. Infine, la piattaforma utilizza fonti rinnovabili.

Con un solo acquisto, ottieni fino a 5TB di spazio cloud crittografato e a vita, senza abbonamenti mensili e con uno sconto immediato dell’85%. Approfitta subito della promozione e inizia il 2026 con una marcia (sicura) in più.

Pubblicato il 2 gen 2026

