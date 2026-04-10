Internxt: privacy e sicurezza ora con l’85% di sconto

Per chi è alla ricerca di un cloud storage diverso dal solito, più attento alla riservatezza dei dati e arricchito da strumenti pensati per la sicurezza digitale, Internxt si propone come una delle alternative più interessanti del momento. Con sconto fino all’85%, il servizio offre un’occasione particolarmente competitiva per accedere a una suite orientata alla privacy.

Tre piani per esigenze diverse

L’offerta di Internxt è articolata in tre soluzioni principali. Il piano Essential include 1 TB di spazio di archiviazione crittografato, oltre a funzioni come autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione file protetta da password, VPN crittografata e antivirus. È il piano più accessibile e si rivolge a chi vuole uno spazio cloud sicuro per uso personale.

Salendo di livello si trova Premium, che porta lo spazio disponibile a 3 TB e aggiunge strumenti pensati per una gestione più evoluta dei contenuti, come la collaborazione, la condivisione avanzata e il versioning dei file. In questo caso entra in gioco anche il Cleaner, che amplia ulteriormente la dotazione del pacchetto.

Il piano Ultimate, infine, arriva a 5 TB e rappresenta la proposta più completa dell’ecosistema. Oltre a includere tutte le funzioni già citate, anticipa anche il supporto a nuove caratteristiche come foto, CLI e WebDav, NAS e Rclone, oltre a Meet, Mail e supporto clienti premium.

Un servizio che va oltre il semplice cloud

Internxt non si presenta come un semplice spazio di archiviazione online, ma come una vera suite dedicata alla protezione della vita digitale. Accanto a Drive, infatti, il servizio include anche antivirus, VPN e strumenti per la gestione dei file. Si tratta di un ecosistema completo in cui l’utente può gestire dati, sicurezza e privacy all’interno di un’unica piattaforma.

Privacy al centro dell’esperienza

Uno degli aspetti più rilevanti dell’offerta Internxt è l’attenzione riservata alla riservatezza dei dati. La piattaforma punta infatti sulla crittografia a conoscenza zero, un approccio che consente soltanto all’utente di accedere effettivamente ai propri contenuti. A questo si aggiunge la crittografia post-quantistica, proposta come uno dei punti di forza principali dell’infrastruttura.

Trasparenza e codice open source

Un altro elemento su cui Internxt si distingue è la trasparenza. Il codice del servizio è open source e quindi consultabile pubblicamente, una scelta che punta a rafforzare la fiducia degli utenti e a differenziare l’azienda rispetto ai provider tradizionali. A questo si aggiunge la verifica indipendente da parte di Securitum, oltre alla piena conformità al GDPR. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.