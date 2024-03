Interoperable Europe Act approvato dal Consiglio UE

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il regolamento, denominato Interoperable Europe Act, che permette di creare una rete di pubbliche amministrazioni digitali interconnesse per garantire l’erogazione continua dei servizi pubblici a livello transfrontaliero. Verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

L’obiettivo principale del regolamento è istituire un nuovo quadro di cooperazione per le amministrazioni pubbliche dell’UE che possa accelerare la trasformazione digitale attraverso lo scambio di informazioni. Verrà anche istituita una struttura di governance allo scopo di creare un ecosistema di soluzioni di interoperabilità condivise.

I principali elementi contenuti nel nuovo regolamento sono i seguenti:

Mathieu Michel, sottosegretario di Stato belga per la Digitalizzazione, ha dichiarato:

L’adozione del presente regolamento rappresenta un momento cruciale per il nostro impegno a favore della trasformazione digitale dell’UE. Il nuovo regolamento consentirà alle amministrazioni pubbliche di tutta Europa di cooperare in maniera più efficace con un risparmio di tempo e denaro per i nostri cittadini e le nostre imprese. Introduce inoltre misure volte a promuovere l’innovazione e a favorire lo scambio di competenze e conoscenze che sono essenziali per una diffusione efficace delle soluzioni digitali.