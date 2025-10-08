 Interruttore smart Wi-Fi con Alexa in sconto a soli 7,55 euro
Questo interruttore smart e Wi-Fi automatizza l'illuminazione della casa: lo trovi a poco più di 7 euro su Amazon con la Festa di Prime.
Questo interruttore smart e Wi-Fi automatizza l'illuminazione della casa: lo trovi a poco più di 7 euro su Amazon con la Festa di Prime.

Ti segnaliamo questo interruttore intelligente in sconto a soli 7,55 euro su Amazon, per la Festa delle Offerte Prime. È compatibile con Alexa e abilita il controllo vocale per accendere o spegnere le luci. Tramite le app Smart Life o Tuya, inoltre, permette di  è possibile gestire l’interruttore da remoto, programmare timer, countdown o scene personalizzate, ovunque ci si trovi. L’installazione è semplice e veloce: basta connettersi al Wi-Fi, aggiungere il dispositivo nell’app e in pochi minuti è pronto per l’uso.

Mini smart switch: Alexa, accendi la luce

È caratterizzato da un design compatto (4,1×4,1×2 centimetri) così da poterlo installare a parete o a incasso, trasformando facilmente qualsiasi punto luce in un sistema smart. Funziona con alimentazione AC 100-240 V e supporta fino a 16 A (richiede il conduttore neutro). Permette di controllare l’illuminazione da più smartphone contemporaneamente o, al contrario, di gestire più interruttori con un solo dispositivo, rendendo tutta la casa intelligente e più comoda da vivere. Scopri di più nella scheda completa.

Le funzionalità del mini smart switch

Lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di soli 7,55 euro. Non c’è bisogno di coupon o codici, lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce, che si occupa anche della spedizione con disponibilità immediata. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è superiore a 4 stelle su 5.

1 pezzo Interruttore Alexa Luci, WiFi Interruttore della Luce, Controllo Vocale/Timer, Mini Interruttori della Luce Smart Home, Compatibile con Alexa, 1 via/2 vie, Interruttor Wi-Fi

Con l’abbonamento Prime hai diritto alla consegna gratis, prevista entro un paio di giorni al massimo, direttamente a casa tua. La sottoscrizione consente inoltre l’accesso a tutte le promozioni messe online da Amazon per la Festa delle Offerte Prime, evento autunnale dedicato allo shopping online che terminerà a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Davide Tommasi
8 ott 2025
