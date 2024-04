Intrattenimento su misura con NOW: cinema, serie tv e sport

NOW, la piattaforma on-demand sviluppata da Sky, ha davvero rivoluzionato il modo di accedere a tanto intrattenimento televisivo, offrendo un’ampia selezione di film, serie TV, programmi sportivi e molto altro ancora, a partire da un prezzo di soli 6,99€ al mese.

Perché scegliere NOW?

Il motivo principale per cui scegliere Now come piattaforma streaming è la sua incredibile flessibilità, permettendo agli utenti di personalizzare l’abbonamento scegliendo tra diversi pacchetti tematici: Cinema, Entertainment e Sport, adattabili alle preferenze di visione di ciascuno. Tra i titoli di spicco disponibili nel pass Entertainment+Cinema, c’è ad esempio il film acclamato dalla critica C’è ancora domani, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, disponibile sulla piattaforma dal 31 marzo.

Un altro punto a favore di NOW è che non sono necessari decoder o parabole: l’unica cosa richiesta è una connessione internet, rendendo l’accesso ai contenuti estremamente semplice tramite smart TV, computer, tablet, smartphone e console. Questo approccio ti consente di godere della tua programmazione preferita quando e dove preferisci, con la possibilità di esplorare contenuti in alta definizione e, per alcuni titoli selezionati, anche in 4K Ultra HD.

Come detto i prezzi partono da 6,99 € al mese ma variano a seconda delle combinazioni dei Pass e della tipologia di abbonamento. Per una panoramica completa ti consigliamo di visitare il sito ufficiale cliccando sul pulsante qui sotto.

Ad oggi l’offerta NOW si posiziona come una delle più competitive nel panorama dello streaming, confezionando intrattenimento di alta qualità in un servizio economico e adattabile alle esigenze di visione di ciascuno. Ti invitiamo a scoprire tutto il catalogo dei film, serie tv, show ed eventi sportivi disponibili andando sul sito. Scegli il Pass che preferisci e dai il via al tuo intrattenimento domestico ad un prezzo estremamente vantaggioso.