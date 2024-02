Intuitive Machine: fine anticipata della missione?

Intuitive Machine ha fornito nuove informazioni sulla missione IM-1 e purtroppo si tratta di cattive notizie. Il lander Odyssey continua a inviare dati dalla Luna, ma quasi certamente smetterà di funzionare entro stasera. La posizione attuale non permette di ricaricare la batteria tramite i pannelli solari.

Come spiegato dal CEO e co-fondatore di Intuitive Machines (Steve Altemus) durante la conferenza stampa del 23 febbraio, il lander ha toccato la superficie lunare, ma si è adagiato su un lato. Odysseus continua a comunicare con la Terra e ha inviato le prime immagine. Questa è stata scattata circa 35 dopo il “ribaltamento laterale”, prima del touchdown.

Durante la discesa, gli algoritmi di Hazard Relative Navigation hanno individuato 9 possibili luoghi di atterraggio sicuri all’interno del cratere Malapart A al Polo Sud della Luna. Purtroppo il sistema di guida laser non ha funzionato. Gli ingegneri hanno quindi sfruttato uno degli strumenti a bordo del lander, ovvero il Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing della NASA.

Odysseus è atterrato a circa 1,5 Km di distanza dal punto stabilito, come confermano le immagini scattate dalla fotocamera del Lunar Reconnaissance Orbiter.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024