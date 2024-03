Io capitano, ChatGPT e Schettino: ti fidi dell'IA?

Il film Io capitano, scritto e diretto da Matteo Garrone, vede protagonisti Seydou e Moussa, due ragazzi senegalesi che lasciano Dakar per raggiungere l’Italia. Secondo il Televideo Rai, invece, la storia raccontata è un’altra: quella di Francesco Schettino e del naufragio della nave da crociera Costa Concordia avvenuto nel gennaio 2012, nei pressi dell’Isola del Giglio. Ecco quanto mostrato dal servizio per alcune ore fino alla doverosa correzione, nelle scorse settimane, più precisamente l’11 marzo alle 01:35. Poco prima erano stati assegnati i premi Oscar.

Alla 96ma edizione degli Academy Awards, il prestigioso premio per il miglior film internazionale è stato assegnato a La zona di interesse del regista britannico Jonathan Glazer, sancendo una delusione per l’Italia. Il film, basato sull’omonimo romanzo di Martin Amis, ha conquistato la giuria con la sua profonda riflessione sull’orrore della seconda guerra mondiale. Il film di Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia, aveva suscitato grande interesse e aspettative.

ChatGPT naufraga: Io Capitano non racconta la storia di Schettino

L’errore sembra poter essere attribuito, in origine, a una risposta generata da ChatGPT (mentre la responsabilità del non aver controllato la correttezza dell’informazione ricade per intero sulle spalle del giornalista). Sulla questione è tornato in questi giorni il sito Professione Reporter, affermando che Il giornalista di Televideo responsabile dell’errore avrebbe raccontato ai colleghi che, non essendo esperto della materia, si è rivolto a ChatGPT e si è fidato del risultato ottenuto . Dalla Rai non sono giunti commenti, ma non fatichiamo a immaginare sia andata esattamente così.

Lo abbiamo verificato con un breve test, provando a chiedere al chatbot (nella versione basata sul modello GPT-3.5) Di cosa parla il film Io capitano? ottenendo un’altra risposta sbagliata. Eccola.

Io capitano è un film italiano del 2018 diretto da Alessandro Pondi. Il film racconta la storia di un giovane ragazzo, Marco, che sogna di diventare un capitano della nave da crociera di lusso su cui lavora. Tuttavia, il suo sogno viene messo alla prova quando deve affrontare una serie di situazioni complesse e impreviste a bordo della nave, mettendo alla prova la sua determinazione e il suo coraggio. Il film esplora temi di ambizione, sacrificio e crescita personale, offrendo uno sguardo sul mondo dei lavoratori a bordo delle navi da crociera e sulle sfide che affrontano nella loro vita quotidiana.

Nella pagina Wikipedia di Alessandro Pondi e nella scheda IMDb non vi è alcun riferimento a un film con lo stesso titolo di quello realizzato da Matteo Garrone. Insomma, anche questa volta gli algoritmi sembrano aver preso un granchio.

Quanto accaduto è un’ennesima conferma di come, allo stato attuale, sia poco saggio fare affidamento esclusivamente su quanto restituito da un’intelligenza artificiale generativa, senza effettuare verifiche. Il rischio di potersi trovare a dover fare i conti con imprecisioni o talvolta con il risultato delle cosiddette allucinazioni dell’IA è concreto.