IObit compie gli anni: pioggia di sconti per i suoi software

Quando si parla di IObit si fa riferimento a un produttore di software conosciuto ovunque e che ha costruito la propria fama nel corso di 17 anni di attività.

Il focus dell’azienda in questione, durante questo lungo periodo, si è focalizzato sull’ottimizzazione delle prestazioni e sulla sicurezza, con una serie di strumenti specifici che trattano tali tematiche sotto diversi punti di vista.

Rispetto ai risultati ottenuti, parlano i dati: più di 100 premi e 250 milioni di download complessivi, per software tradotti in più di 40 lingue. A conti fatti, un ottimo biglietto da visita.

A rendere ancora più interessanti i prodotti IObit poi, vi è una serie di promozioni legate proprio alle celebrazioni dei 17 anni di attività. Ciò consente di ottenere, a prezzo fortemente scontato, alcuni tra i software più importanti legati a questo marchio.

Una serie di promozioni e offerte per i 17 anni di attività

Quali sono i software che rientrano in questa promozione? IObit coinvolge un po’ tutto il catalogo, proponendo una lista che include soluzioni focalizzate sulle prestazioni come:

IObit Uninstaller 12 PRO

IObit Software Updater 5 PRO

Advanced SystemCare 16 PRO

Driver Booster 10 PRO

Smart Defrag 8 PRO

e tanti altri.

Non mancano poi le utility più indirizzate verso la sicurezza, come Protected Folder e IObit Malware Fighter 10 PRO. IObit però, ha voluto anche proporre un software per gli utenti Apple, con MacBooster 8.

Tutte le offerte che rientrano in questa promozione possono essere intese sia con licenza per singolo computer, sia per l’utilizzo su 3 dispositivi in contemporanea.

In conclusione, si tratta di un’occasione imperdibile per chiunque voglia ottimizzare il proprio PC/Mac o trovare uno strumento di protezione adeguato ai tanti pericoli del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.