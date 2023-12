IObit Malware Fighter 11 PRO: PC al sicuro a meno di 2 €/mese

Per proteggersi dalle minacce del web è possibile ricorrere a uno strumento in grado di offrire una protezione multi-livello davvero completa: si tratta di IObit Malware Fighter 11 PRO. Questo software è disponibile in versione “free” ma riesce a dare il meglio di sé nella variante Pro che costa appena 21,99 euro per un anno.

La soluzione sviluppata da IObit integra il motore antivirus di Bitdefender a cui affianca il sistema Protezione Intelligente che, grazie all’analisi del comportamento dei virus, è in grado di riconoscere e bloccare le minacce in tempi rapidi, evitando problemi per il proprio dispositivo.

C’è poi il sistema Difesa Ransomware Rafforzata, con un motore dedicato alla protezione dagli attacchi ransomware, una delle principali minacce del web, e una Cassetta di Sicurezza dove poter custodire i file più importanti.

Per accedere a IObit Malware Fighter 11 PRO è possibile raggiungere il sito ufficiale di IObit e completare una veloce procedura di attivazione online. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

IObit Malware Fighter 11 PRO: la soluzione giusta per proteggersi dalle minacce del web

Scegliere IObit Malware Fighter 11 PRO significa poter contare su un sistema di protezione in tempo reale per i propri dispositivi. Malware, virus e ransomware non saranno più un problema grazie al sistema di protezione multi-livello sviluppato da IObit.

Il software include tanti strumenti per ottenere una protezione migliorata del proprio PC. Per chi ha un computer Windows, quindi, affidarsi alla soluzione proposta da IObit è una soluzione ideale per ottenere il massimo della protezione, con strumenti di difesa in tempo reale.

Con l’offerta in corso, IObit Malware Fighter 11 PRO costa 21,99 euro per un anno. Bastano, quindi, meno di 2 euro al mese per ottenere una protezione elevata contro le minacce del web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.