iPad Air: cover con tastiera Logitech in FORTE SCONTO (-80€)

La cover con tastiera di Logitech per iPad Air si trova in offerta su Amazon a 119€, con uno sconto preapplicato del 25% e un secondo coupon del 20%. Il risparmio complessivo è di oltre 80 euro, quasi la metà rispetto al prezzo solito.

Molti utenti hanno scelto iPad Air di quarta generazione, un tablet perfetto e versatile in ogni occasione, con un display fantastico e un design elegante. Ma per sfruttare il massimo delle potenzialità di iPad e del sistema operativo iPadOS è necessario dotarsi di una cover con tastiera di buona qualità e questo modello Logitech Combo Touch è tra i migliori in commercio.

Costa molto meno della Magic Keyboard ufficiale, ma permette di trasformare il tablet in un vero e proprio computer portatile per studiare o lavorare. È presente anche il trackpad e sul retro troviamo una pratica aletta che sorregge il dispositivo e regolarne l’inclinazione.

Oggi la cover con tastiera Logitech Combo Touch è disponibile in offerta su Amazon a 119€, applicando il coupon del 20% in fase d’acquisto. La spedizione è gratuita e per i clienti Prime è garantita la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.